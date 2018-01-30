مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش بی‌وقفه راهداران برای بازگشایی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: عملیات برف‌روبی و پاک‌سازی محورها طی ۷۲ ساعت گذشته توسط اکیپ‌های راهداری انجام‌شده است.

وی در ادامه به اطلاعیه‌های هواشناسی مبنی بر برودت هوا و بارش برف و باران، گفت: عملیات پاک‌سازی محورها از همان ساعات اولیه بارش‌ها توسط ۲۵۰ راهدار در قالب ۲۰ اکیپ و با ۹۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین انجام شد.

انجام ۱۰ هزار کیلومتر - باند عملیات برف‌روبی در راه‌های البرز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به حجم بالای بارش برف در محورهای استان، گفت: بیش از ۱۰ هزار کیلومتر باند عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در محورهای مواصلاتی انجام‌شده است.

جهانی بابیان اینکه در روزهای اخیر هزار و ۵۰۰ تن نمک و ماسه برای انجام عملیات یخ‌زدایی مورداستفاده قرارگرفته است، گفت: به ۷۰۰ خودروی درراه مانده شده است و افراد در ۱۳ راهدارخانه استان اسکان موقت داده‌شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و شریانی استان بازگشایی و پاک‌سازی‌شده است، گفت: بسیاری از راه‌های روستایی پاک‌سازی‌شده و در حال بازگشایی است.