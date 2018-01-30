ترافیک نیمه سنگین در محدوده فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی ساعت امروز تا ساعت ۱۵ را به شرح زیر اعلام کرد:

در استان های قزوین، کردستان، لرستان و مرکزی(اکثر محورها) شاهد بارش خفیف باران هستیم.

در باندجنوبی آزادراه کرج - قزوین (محدوده شهرک خاتم تا پل فردیس)، باند جنوبی آزادراه تهران - کرج (از پل فردیس تا گرمدره)، آزادراه تهران – قم (محدوده حسن آباد و پل فرودگاه)، آزادراه تهران-ساوه (محدوده فرودگاه) ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.