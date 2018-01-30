بررسی مجدد کلیات بودجه ۹۷ فردا در صحن مجلس/ بررسی جزئیات از شنبه

محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح مجدد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ اظهار داشت: بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۹۷ در صحن مجلس، فردا (چهارشنبه) در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در جلسه علنی فردا، علاوه بر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سه نماینده در موافقت و سه نماینده در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ صحبت می‌کنند و سپس کلیات بودجه به رأی گذاشته می‌شود.

فرهنگی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب کلیات لایحه بودجه، قاعدتاً باید وارد بررسی جزئیات شویم، اما با توجه به اینکه بنا بوده جلسه مجلس تا ظهر چهارشنبه باشد، احتمالاً بررسی جزئیات بودجه از شنبه (۱۴ بهمن ماه) آغاز می‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت رد مجدد کلیات لایحه بودجه در نشست فردا، یا باید دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارائه دهد و یا فعلاً لایحه یک دوازدهم یا دو دوازدهم بودجه ۹۷ را تقدیم مجلس کند.