به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه امروز سه شنبه در واکنش به فهرست جدید تحریم های روز گذشته آمریکا علیه ۱۱۴ سیاستمدار و ۹۶ تاجر روس موسوم به «گزارش کرملین» اعلام کرد: از اینکه نام من در این فهرست قرار ندارد ناراحتم.

رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: باید توجهمان را به مسائل داخلی اعم از اقتصاد، کشاورزی و صادرات معطوف کرده و به فهرست اعلامی توسط بیگانگان توجه نکنیم. اگر روسیه به صورت کاملی توسعه یابد، درک مشترکی ایجاد خواهد شد مبنی بر اینکه نمی توان با استفاده از هیچ فهرستی روسیه را تهدید کرد و یا توسعه مسکو را متوقف نمود.

«ولادیمیر پوتین» در ادامه افزود: این کار آمریکا اقدامی خصمانه است و روابط میان دو کشور را مخدوش خواهد می کند؛ اما روسیه به دنبال ارتقاء روابط دوجانبه است به همین دلیل در حال حاضر تصمیمی برای انتقام گرفتن ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: واق واق سگ‌ها کاروان را متوقف نمی‌کند.

این در حالیست که روز گذشته وزارت خزانه‌ داری آمریکا مقامات ارشد روسیه از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه و «دیمیتری مدودوف» نخست‌ وزیر روسیه را در فهرست تحریم های خود قرار داد.

وزارت خزانه داری آمریکا در این راستا، فهرستی از افرادی که تحت تحریم ها واقع می شوند را منتشر کرد. این فهرست شامل ۱۱۴ سیاستمدار روسیه و ۹۶ بازرگان است.