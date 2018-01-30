به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۷ امروز سه شنبه بین تیم های ذوب آهن ایران و آیزاول هند در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که این دیدار در پایان با برتری ۳ بر یک شاگردان امیر قلعه نویی به پایان رسید. مهدی رجب زاده(۲) و مرتضی تبریزی(۸۳ و ۹۳) برای ذوب آهن گل زدند.

در نیمه اول این دیدار ابتدا مهدی رجب زاده در دقیقه ۲ از روی نقطه پنالتی ذوب آهن را پیش انداخت و «یانسکو» بازیکن تیم آیزاول در دقیقه ۲۰ این گل را پاسخ داد تا نیمه نخست با همین نتیجه به پایان برسد.

در نیمه دوم تیم هندی چشم به ضد حملات دوخته بود و ذوب آهن با حملات پرتعداد سعی در رسیدن به گل داشت اما رو آوردن به بازی مستقیم کار مدافعان هند را راحت کرده بود و انها برای دقایق طولانی توپ های ارسالی را دفع کرد تا اینکه در دقیقه ۸۳ بالاخره یکی از این ارسال ها را مرتضی تبریزی با ضربه سر به گل برتری تبدیل کرد.

نماینده ایران البته در دقایق پایانی می توانست چند گل دیگر هم به ثمر برساند اما بازیکنان این تیم موقعیت ها را از دست دادند. مهمترین موقعیت را قاسم حدادی فر در موقعیتی تک به تک از دست داد. در ثانیه های پایانی وقت اضافه مرتضی تبریزی موفق شد دومین گل خودش و سومین گل ذوب آهن را بازهم با ضربه سر وارد دروازه حریف کند.

تیم فوتبال ذوب آهن با صعود از این مرحله در گروه دوم با الدحیل قطر، الوحده امارات و لوکوتیو ازبکستان همگروه شد.

پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و ذوب آهن چهار نماینده ایران در فصل پیش روی لیگ قهرمانان آسیا هستند که از چند روز دیگر آغاز خواهد شد.