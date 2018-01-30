هواداران سنگ تمام گذاشتند/ سعی می کنیم از مرحله گروهی صعود کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب زاده پس از پیروزی سه بر یک ذوب آهن برابر نماینده هند و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: از هواداران ذوب آهن ممنونم که در این سرمای خیلی زیاد به ورزشگاه آمدند و برای حمایت از تیم ما سنگ تمام گذاشتند.

وی با ابراز خرسندی از صعود ذوب آهن به مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا گفت: هدفمان این است که بتوانیم در مرحله گروهی هم عملکرد خوبی داشته باشیم و از این مرحله صعود کنیم. امیدوارم نماینده خوبی برای فوتبال ایران در این مسابقات باشیم. ما با تمام توان در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهیم داشت و برای موفقیت تلاش می کنیم.