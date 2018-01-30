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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

مهدی رجب زاده:

هواداران سنگ تمام گذاشتند/ سعی می کنیم از مرحله گروهی صعود کنیم

هواداران سنگ تمام گذاشتند/ سعی می کنیم از مرحله گروهی صعود کنیم

بازیکن با تجربه تیم فوتبال ذوب آهن ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم موفق عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجب زاده پس از پیروزی سه بر یک ذوب آهن برابر نماینده هند و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گفت: از هواداران ذوب آهن ممنونم که در این سرمای خیلی زیاد به ورزشگاه آمدند و برای حمایت از تیم ما سنگ تمام گذاشتند.

وی با ابراز خرسندی از صعود ذوب آهن به مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا گفت: هدفمان این است که بتوانیم در مرحله گروهی هم عملکرد خوبی داشته باشیم و از این مرحله صعود کنیم. امیدوارم نماینده خوبی برای فوتبال ایران در این مسابقات باشیم. ما با تمام توان در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهیم داشت و برای موفقیت تلاش می کنیم. 

کد مطلب 4214803
رضا خسروي

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