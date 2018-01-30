به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، لمان جاگاریان سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران با امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز( یکشنبه ۱۰ بهمن) دیدار و گفتگو کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با تأکید بر همکاری های رو به رشد پارلمانی ایران و روسیه گفت: «روابط تهران و مسکو در مناسبات منطقه ای و گسترش مناسبات در حوزه های مختلف حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد: روسیه کشور دوست و همسایه مهم جمهوری اسلامی ایران است و اراده دو کشور بر توسعه و تقویت همه جانبه روابط و همکاری ها با روسیه استوار است.

دستیار ویژه رئیس مجلس، اهمیت توسعه هرچه بیشتر همکاری ها و روابط پارلمانی ایران و روسیه را مورد تاکید قرار داد و بر نقش آفرینی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: همکاری ایران و روسیه در قبال سوریه تاثیر زیادی بر روند مبارزه با تروریسم در منطقه داشته است.

امیر عبداللهیان با اشاره به روند مذاکرات سوچی، همکاری های چند جانبه، منطقه ای و بین الملل ی ایران و روسیه در حل و فصل مسایل و بحرانها را با اهمیت خواند و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بی ثباتی در منطقه را به ضرر همه کشورها میداند و از توسعه ثبات و امنیت در منطقه حمایت می کند. در راستای این همکاری ها، امروز برای جهانیان به خوبی روشن شده که باید با توسل راه حل های سیاسی، امنیت و آرامش در منطقه و سوریه تثبیت شود.

در ادامه این دیدار سفیر روسیه در تهران با ابراز خرسندی از گسترش مراودات پارلمانی میان دو کشور بیان داشت:رابطه ایران و روسیه همواره در سطحی خوب برقرار بوده است و اطمینان داریم در تقویت و تحکیم مراودات رسمی و پارلمانی ایران و روسیه قدمهای موثری برداشته شده است و استمرار می یابد».

المان جاگاربان، در ادامه گفت: ایران و روسیه در بسیاری از موضوعات بین المللی دارای دیدگاه مشترک هستند و توانسته اند در بحران منطقه به ویژه سوریه تأثیرگذار عمل کنند.