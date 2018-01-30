مسیر اقبالیه به تاکستان بازگشایی شد/راه ۵۰ روستامسدود است

جواد حق لطفی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پس از ۱۳ ساعت عملیات برفروبی سرانجام آخرین مسیر مسدود استان از اقبالیه به تاکستان در ساعت ۱۹.۳۰ امشب بازگشایی شد و در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی آزاد راهی و بزرگراهی استان باز شده است و تردد در آنها جریان دارد.

راه ۵۰ روستا مسدود است

وی بیان کرد: درروزهای اخیر تعداد ۲۶۰ روستا مسدود شده بود که روز گذشته ۶۵ روستا و امروز ۱۱۰ روستا و در مجموع ۲۱۰ روستا تاکنون بازگشایی شده است.

حق لطفی اظهارداشت: در حال حاضر فقط ۵۰ روستای استان به دلیل بارش برف مسدود است و تلاش می کنیم امشب و تا فردا ظهر این مسیرها نیز بازگشایی شود.

کارشناس هواشناسی: سرمای هوا همچنان میهمان قزوین است

مریم بهروزی کارشناس هواشناسی استان قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توده هوای سرد در استان همچنان مستقر است که شب سردی را سپری خواهیم کرد.

وی بیان کرد: دمای هوای شهر ابیک به ۱۷ درجه زیر صفر و قزوین به ۱۲ درجه زیر صفر رسید و از فردا به صورت پلکانی شاهد افرایش دما خواهیم بود اما سردی همچنان پابرجاست.

کارشناس هواشناسی قزوین اضافه کرد: موج پایداری که وارد منطقه شده است در برخی مناطق مانند قزوین امروز موجب بارش پراکنده برف شد و از فردا بتدریج شاهد پایداری هوا در استان خواهیم بود.