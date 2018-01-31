به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، یداله بایبوردی، درباره پایداری انتقال گاز در استان‌های شمال‌غرب کشور گفت: با توجه به بارش سنگین برف و مسدود شدن جاده‌های برون‌شهری و منتهی به تاسیسات تقویت فشار گاز، تاسیسات و مراکز بهره‌برداری خطوط لوله این منطقه با ضریب اطمینان بالا در مدار قرار دارد و گاز مورد نیاز تامین می‌شود.

وی با اشاره به افزایش میزان مصرف گاز در ایام سرد سال اظهار کرد: در ۱۰ روز نخست ماه جاری، بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب گاز از تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل عبور کرده و هم‌اکنون این تاسیسات با ظرفیت کامل در همه ساعات شبانه‌روز فعال است.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز صرفه‌جویی هم‌وطنان را زمینه انتقال پایدار و مستمر گاز طبیعی برشمرد و تصریح کرد: با کاهش شدید دمای هوا در کشور، مصرف گاز به‌ویژه در مناطق سردسیر به صورت غیرمنتظره‌ای افزایش یافته که احتمال افت فشار را در سرشاخه‌های مصرف تشدید می‌کند، به همین منظور از مشترکان گاز می‌خواهیم صرفه‌جویی کنند.