به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی عصر امروز در نشستی در استانداری خوزستان اظهار کرد: امروز بحث بازدید از رودخانه کارون را داشتیم؛ متأسفانه تخلیه زباله و نخاله در محدوده شهر یکی از مشکلات خیلی جدی است که این رودخانه را در کنار فاضلاب، تهدید میکند.
وی با اشاره به نقش داشتن تخلیه فاضلابهای صنعتی در آلودگی کارون و ایجاد مشکلاتی در آب این رودخانه در روزهای اخیر گفت: اجرای طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون که برنامهریزی بسیاری برای آن انجام شده است، باید به سرعت پیگیری شود.
ظهرابی خطاب به مدیران استانی تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلیه نخاله و زباله در رودخانه کارون، شهرداری و آبفا به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و حتی آب و برق نیز باید به این موضوع کند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور بیان کرد: در شهر اهواز کمتر از پنج درصد فاضلاب تصفیه میشود و عمده فاضلاب وارد رودخانهای میشود که مردم مصرف شرب دارند و اینها بههیچوجه قابلپذیرش نیست؛ شرکت آب و فاضلاب نامش آب و فاضلاب است و بخشی از کار را رها کردن و این اصلاً درست نیست.
ظهرابی همچنین در خصوص معضل ریزگردها در استان خوزستان نیز گفت: در ارتباط با کانونهای ریزگرد اتفاقات خوبی در استان خوزستان انجام شده و انتظار میرود تخصیص آب برای آبیاری نهالکاری در کانونهای ریزگرد خوزستان بهصورت دائم انجام شود؛ همچنین موضوع گردوغبار باید در اولویت وزارت نیرو باشد.
وی با اشاره به وضعیت خوب تالاب هورالعظیم و آبگیری ۷۰ درصد آن گفت: سرشماری ۲۵۰ هزار قطعه پرنده و صید و صیادی مردم در این تالاب نشاندهنده بازیابی سیستم و حرکت به سمتوسوی شایسته است. همچنین انتظار میرود که تأمین حق آبه تالابهای خوزستان موردتوجه بیشتر وزارت نیرو قرار بگیرد.
محمدرضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه طرحهای خوزستان نسبت به ابتدای برنامه پنجم خیلی تغییرات قابلملاحظهای داشته برای همین ارقام موافقتنامه پروژهها بهشدت نیاز به اصلاح دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: اکنون تقریباً در تمام پروژههایی که از طریق فاینانس به مناقصه بینالمللی میرود به مشکل برخوردهایم؛ چون ارقام موافقتنامهها باید اصلاح شود.
شریعتی استاندار خوزستان نیز خطاب به شمسایی گفت: برخی از موافقتنامهها در سال گذشته بوده که فکر نمیکنم با مشکلی بربخورید و ضمن اینکه در طرح غدیر ۲۰۰ میلیارد تومان از حق فاضلاب را خوردید.
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