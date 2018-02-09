دغدغه هایم فرمالیستی هستند/ «باغ وحش شیشه ای» از دید روانشناختی

ندا هنگامی کارگردان نمایش «باغ وحش شیشه ای» درباره اجرای این اثر نمایشی در تالار قشقایی به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی که از چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته یکی از نمایشنامه های شناخته شده تنسی ویلیامز است که به شیوه ای متفاوت به صحنه می رود.

وی ادامه داد: در نمایشنامه «باغ وحش شیشه ای» ویلیامز چهار شخصیت آماندا، لورا، تام و جیم حضور دارند اما در نمایش ما ۱۲ بازیگر روی صحنه هستند و به دلیل ایده اجرایی که در کارگردانی اثر وجود دارد تیزرهای متفاوتی که بی ربط هم به نمایش نیستند برای کار طراحی شده است. شاید بطن اصلی اجرا براساس نمایشنامه تنسی ویلیامز استوار باشد اما تحلیلی که روی متن انجام گرفته است کار را به رئالیسم جادویی نزدیک کرده است.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: از آنجا که من در اجرای آثارم دغدغه های فرمالیستی دارم و البته به تنهایی نیز قایل به ویژگی های فرمالیستی و یا رئالیستی نیستم در این نمایش نیز مخاطبان تلفیقی از این ۲ ویژگی را می بینند که بهترین اسمی که می توان برای آن پیدا کرد همان رئالیسم جادویی است. در اجرا قطعا شخصیت هایی اضافه شده اند و یا ممکن است چند بازیگر یک نقش را ایفا کنند که این اتفاق روندی کاملا طبیعی دارد و به علاقه شخصیت تام در نمایش به سینما و فیلم دیدن باز می گردد چون تام با سینما زندگی می کند و رویاهایش را با سینما دنبال می کند.

هنگامی درباره پرداختن به ابعاد روانشناختی این اثر نمایشی بیان کرد: به دلیل تحقیقات روانشناختی که روی این اثر انجام دادم کاملا با زاویه نگاه روانشناسانه نمایش را روی صحنه برده ام و حتی با توجه به این پژوهش و ارتباطی که تنسی ویلیامز با خواهرش رز داشته است، می توانم این مساله را عنوان کنم که شخصیت تام بسیار نزدیک به خود تنسی ویلیامز است.

وی درباره پرداختن کلیشه ای با آثار نویسندگانی همچون تنسی ویلیامز گفت: متاسفانه بسیاری از کارگردان های ما تنها متن را در دست می گیرند و نمایشنامه هایی از این دست را در حد روخوانی به صحنه می برند و ردپای کارگردان را در حد چیدمان صحنه می بینند در حالی که من معتقدم کارگردانی که ذهنیتش کانسپت تازه ای روی آن اثر نداشته باشد، اشتباه می کند نمایشی را به صحنه می برد. کار کردن روی آثار تنسی ویلیامز بسیار سخت است چون علم روانشناختی به آثار وی ورود می کند و وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، کارگردان نمی تواند به راحتی از کنار آن عبور کند و دیگر اینکه علم روانشناختی اصلا ساده نیست و برای تحلیل اثر نمی توان تنها به دیالوگ هایی که در متن مطرح می شود، بسنده کرد.

کارگردان «باغ وحش شیشه ای» درباره انتخاب بازیگران نمایش توضیح داد: همه بازیگران نمایش یا دانشجویانم در دانشکده سینما تئاتر هستند و یا هنرجویانم در کارگاه های آموزشی و حدود یک سال و نیم نیز روی این پروژه کار کردیم. ایده اجرایی نمایش بسیار پیچیده است و حتی اگر بازیگران حرفه ای هم قرار بود این نمایش را بازی کنند کمتر از ۶ ماه تمرین نیاز نبود اما معتقدم با وجودی که بازیگران برای اولین بار است که روی صحنه می روند اما از عهده این کانسپت پیچیده بر آمده اند و تمام تلاششان را کرده اند تا روی صحنه موفق عمل کنند. این نمایش می تواند شروع هیجان انگیزی برای این بازیگران جوان و من به عنوان کارگردان نمایش باشد چون توانستم ایده هایم را با این افراد که مانند لوح سفیدی آماده یادگیری بودند، عملی کنم که امیدوارم نتیجه اش هم رضایت بخش باشد.

کارگردان «خانه ای در انتهای خیابان بهار» در پایان متذکر شد: این نمایش برای مخاطب خاص می تواند پر از مکاشفه باشد البته قصه نمایش به شکلی روان روایت می شود اما کانسپتی که دارد روی این قصه پیاده می شود برای مخاطب خاص جذابیت ویژه ای دارد.

نمایش «باغ وحش شیشه ای» به کارگردانی ندا هنگامی و بازی زهرا ایران نژاد، امیرحسین برادران، امیر تک فلاح، مهدی حیدرخان، سپهر حیدری نژاد، مهدی دربند حقیقت، غزل درسازان، امیرحسین صالحی، سحر طالب نژاد، امیرسجاد طبسی، سینا کتانی، نیما میرزاحسین از ۱۸ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ در تالار قشقایی به صحنه می رود.