مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اعتراض گسترده هواداران سپاهان نسبت به شرایط این تیم گفت: باید به آنها حق داد. به هر حال هرتیمی که افتخارات زیادی در تاریخ رقابت های لیگ برتر می آورد نباید در جایگاه فعلی حضور داشته باشد. به هوادارانمان حق می دهیم که نسبت به این جایگاه نگران باشند.

سرپرست موقت باشگاه سپاهان اصفهان افزود: اما برخی ها می خواهند جو را هم متشنج کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند. جایگاه فعلی سپاهان کاذب است و شک نداشته باشید در پایان فصل، رتبه تک رقمی کسب می کنیم. فقط امیدوارم دقت لازم در خصوص قضاوت داوران هم صورت بگیرد مثلا در همین بازی با پرسپولیس داور بازی، پنالتی آشکاری را روی ساسان انصاری نگرفت. برای تیمی مثل سپاهان که وضعیت بحرانی دارد می توانست کسب یک امتیاز در آزادی نتیجه چندان بدی نباشد اما باز هم اشتباهات داوری به ضررمان تمام شد. این موضوع در بعضی از بازی هایمان در لیگ برتر وجود داشته است که باعث باختمان هم شد.

وی در خصوص اضافه کردن روانشناس به این تیم اظهار داشت: تمام این مسائل را با کادرفنی هماهنگ کردیم. در انتخاب آقای منصور ابراهیم زاده هم وسواس زیادی به خرج دادیم تا نتیجه مناسبی را در پایان همکاری با وی بگیریم. کادرفنی جدید تیم هم نیاز به بالا بردن روحیه تیم را می داند و می خواهد فردی به طور تخصصی روی این موضوع کار کند. اگر لزوم به جذب روانشناس دیده شود حتما این کار را می کنیم.

تابش درباره مصدومیت های متوالی بازیکنان سپاهان گفت: متاسفانه در همین بازی با پرسپولیس چند بازیکن مصدوم داشتیم. رسول نویدکیا می توانست در همین بازی کمکمان کند ولی مصدومیت او جدی است و حالا حالاها نمی تواند بازی کند. فکر می کنم جلال الدین علیمحمدی خیلی زود بتواند برای تیم بازی کند. فشار زیادی روی بازیکنان است و همین موضوع هم می تواند روی آسیب دیدگی های آنها بی تاثیر نباشد. در هر صورت باید بگویم شک ندارم اتفاقات خوبی برای سپاهان رقم خواهد خورد که باعث پیشرفت تیم می شود.

وی در خصوص احتمال ادامه همکاری اش با مجموعه سپاهان به عنوان سرپرست موقت گفت: ۱۳ سال مدیرعامل و صاحب امتیاز این باشگاه بودم. کار در باشگاه سپاهان بصورت سیستماتیک دنبال می شود. اسم فرد برای مجموعه، مهم نیست. مگر باشگاه های پرسپولیس و استقلال سرپرست نداشتند؟ می گویند چرا بدون اینکه تکلیف مدیرعامل را مشخص کنید با آقای ابراهیم زاده قرارداد بستید؟ مگر برانکو ایوانکوویچ برای تمدید قراردادش با پرسپولیس با آقای گرشاسبی که سرپرست است به توافق نرسید؟

تابش در خصوص عدم کسر از قرارداد بازیکنان و کادرفنی سابق سپاهان گفت: یک آقایی از من پرسید بالای۵۳ میلیارد تومان هزینه کرده اید. من واقعا شک کردم که منظورش باشگاه سپاهان است؟ چون می دانم با وجود کادر اداری قوی و حدود ۸۰ تیم حرفه ای مختلف، نهایت بودجه ای که داشتیم حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. ولخرجی نکردیم اما اگر نتیجه نگرفتیم به خاطر جوانگرایی بیش از حدمان بوده است. فکر نمی کردیم این تغییرات باعث شود تا این حد، تاوان بدهیم.