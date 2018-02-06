خبرگزاری مهر، گروه استان ها - محمدامین شعبانی: ایام الله دهه مبارک فجر یادآور مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای عاشق ولایت و امامت و دین و دیانت است. هر ورق از تاریخ ۳۹ ساله نظام جمهوری اسلامی حاوی دردها و رنج­ های بسیاری است که از ناحیه صاحبان زر و زور دنیا برمردم این مرز و بوم در جهت مبارزه با رشد و بالندگی انقلاب وارد شده است اما شیرینی این پیروزی و فجر در پرتو اعتلاء غرور ملی و اسلامی دو چندان می شود.

در راستای تبیین و تشریح بیشتر ابعاد این حماسه باشکوه با حجت الاسلام محمدحسن عبدی هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی آجا در استان های گلستان و مازندران گفتگویی ترتیب داده ایم.

حجت الاسلام عبدی ابتدا با تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: خدا را شکر که در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد اقتدار نظام و حضور حماسی مردم در دفاع از آرمان های امام راحل و شهداء گرانقدر انقلاب هستیم.

وی به شرایط سیاسی حاکم در دوران شاه اشاره و بیان کرد: وابستگی شاه به قدرت های مستکبر، عدم اتکاء به توانمندی های داخلی و فساد و خودکامگی رژیم سلطنتی طاغوت کار را به جایی رساند که مردم، رژیم شاه را با آن که از همه ابعاد در وضعیت خوبی قرار داشت سرنگون کنند.

وی افزود: رژیم شاه هم از نظر اقتصادی و برخورداری از ثروت خدادادی نفت بهره مند بود و مشکل اقتصادی نداشت حتی وام های کلان به فرانسه و برخی کشورهای اروپایی می داد هم از لحاظ نظامی از یک ارتش قوی و مقتدر در منطقه غرب آسیا برخوردار بود و از طرفی از نظر سیاسی هم از حمایت های بیت المللی ابرقدرت آمریکا و غرب بهره مند بود.

اسلام ستیزی شاه مهمترین علت نارضایتی مردم بود

هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی آجا در استان های گلستان و مازندران تصریح کرد: توسری خوری و حقارت شاه و وابستگانش و عدم توجه به خواسته های مردم و تحقیر و توهین مردم که آنان را رعیت می دانست کار را بجایی رساند که قدرت اجتماعی بزرگی به رهبری کاریزماتیک و معنوی امام خمینی (ره) ایجاد شد و همچون سیل بنیان کنی رژیم ننگ و فاسد پهلوی را سرنگون کرد.

حجت الاسلام عبدی به سایر ویژگی های حکومت طاغوت اشاره کرد و گفت: شاه تلاش می کرد اسلام را سکولار و البته به عنوان افیون توده ها و نه نجات بخش بشر معرفی کند. لذا ارزش زدایی از جامعه و مبارزه با مظاهر دینی از راهبردهای شاه در جامعه طاغوت بود.

وی خاطرنشان کرد: عدم رسیدگی به اقشار ضعیف، وجود سازمان های امنیتی و شکنجه اسلام گراها و متدینین و اقسام ظلم در رژیم شاه قابل کتمان نیست.علاوه بر این، قدرت طلبی و استبداد خانوادگی شاه اجازه بهره مندی مردم از آزادی های مشروع خود را نمی داد.

رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۳۰ گرگان به وابستگی شاه به بیگانگان اشاره و اظهار کرد: اتکا به آمریکا و حضور هزاران مستشار نظامی و غیر نظامی عملا کشور را چه در اداره و چه در سایر ابعاد بطور کامل به اجانب وابسته کرده بود.همچنین تلاش در انحطاط فرهنگ مملکت از طریق ترویج فرهنگ مبتذل غربی و شیوع مراکز فساد فحشا نیز در حکومت طاغوت قابل انکار نیست.

حجت الاسلام محمدحسن عبدی تصریح کرد: وجود تبعیض در توزیع ثروت و منابع ملی بطوری که غالب شهرها از حداقل امکانات زیستی محروم بودند. شاید بتوان گفت مهمتر از همه این موارد اسلام ستیزی شاه بود و لذا می بینیم مردم حول محور شخصیت معنوی امام راحل و با مطالبه و شعار های دینی و ارزشی به مقابله با شاه برخواستند.

کوتاهی عده ای از خودی ها مایه نگرانی است

حجت الاسلام عبدی در ادامه به فعالیت دشمنان انقلاب اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه انقلاب اسلامی ما ایدئولوژی خود را همان تعالیم آخرین پیامبر الهی و دین اسلام قرار داده، طبیعتا مخالفین بسیاری دارد کما اینکه امروز اگر خود پیامبر در راس این نظام بود به مراتب دشمنان بیشتری داشت.

وی با بیان اینکه ما نگران این نیستیم که چرا دشمن داریم، اظهار کرد: این را باید بدانیم که این وعده الهی است که دشمن بیرونی توان ضربه کارآمد به جبهه حق را ندارد. بله ممکن است با تحریم با تهدید و ... مزاحمت ایجاد کند اما به شرط اینکه ما در داخل منسجم باشیم و به تکلیف خودمان عمل کنیم.

به گفته وی، آنچه موجب نگرانی است، کوتاهی عده ای از خودی ها و عدم وحدت و انسجام ملی است که خطرناک است، امروز خطر انقلابی های پشیمان هستند که گهگاه با فتنه آفرینی انقلاب را با چالش روبرو می کنند.

فعالیت جریان انقلابی علاج مشکلات کشور است

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: امروز خطر، وجود تفکرات و افراد شیفته غرب است که با اعتماد بیجا به غرب و آمریکا منافع ملی را فدای خواسته های نفسانی و حزبی خود می کنند. امروز اشرافیت برخی خواص و مستی قدرت در برخی انقلابیون پشیمان از گذشته است که متدینین و علاقمندان به انقلاب را نگران می کند.

حجت الاسلام عبدی در ادامه به فعالیت احزاب سیاسی در کشور اشاره کرد و گفت: امروز گرایشات سیاسی موجود در کشور ما تقریبا در قالب دو گرایش عمده اصلاح طلبی و اصول گرایی است. به نظر من از زاویه نگاه به منافع ملی، اصلاح طلبی و اصول گرایی هر دو به پایان راه خود رسیده اند.

وی خاطرنشان کرد: امروز علاج مشکلات و حرکت جهادی کشور در همه عرصه ها وجود یک جریان سوم به نام جریان انقلابی است، جریانی که حقیقتا به ولایت فقیه و خدمت خالصانه و ایثارگرانه و مطالبه گرانه اعتقاد داشته باشند، جریان و افرادی که خود و بستگانشان آلوده به فساد مالی، اختلاس، حقوق نجومی، خود شیفتگی و اعتماد به دشمن نباشند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر جریان انقلابی افراد شاخصی دارد یا خیر؟ گفت: به نظرم این جریان زیرساخت فکری و ایدئولوژی مشخص خود را دارد اما اینکه نفرات شاخص آن چه کسانی هستند، معتقدم در نسل جوان فعلی و آینده نزدیک باید منتظر ظهور و بروز آن باشیم.