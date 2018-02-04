توسعه زیست بوم کار آفرینی در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لادن گیاهی با اشاره به اینکه کمک به توسعه و شبکه سازی در زیست بوم کار آفرینی حوزه سلامت از اهداف این رویداد است، گفت: فناوران حوزه سلامت، در سه محور نوآوری در امنیت و سلامت غذا و تغذیه، فناوری اطلاعات در سلامت و تجهیزات پزشکی و توانبخشی در این رویداد گردهم می‌آیند.

وی اظهارداشت: هدف از رویداد اینوتک سلامت، کمک به توسعه و شبکه سازی در زیست بوم کار آفرینی حوزه سلامت است، و برای اینکه به این هدف برسیم تلاش می کنیم تا حد ممکن تمامی اجزایی که در ایجاد این زیست بوم نقش دارند در قالب برنامه‌های مختلف در این رویداد با فناوران و نوآوران نوپای مرتبط با محورهای رویداد دیدار و گفتگوی موثر در جهت تسریع ورود به بازارهای هدف را داشته باشند.

گیاهی افزود: اینوتک فرصت مغتنمی برای ارتباط فناوران با افرادی است که نیازهای فناورانه بازار را به خوبی می شناسند، مسیر ورود به بازار و توسعه محصول را طی کرده اند و با آگاهی از چالش های موجود در هدف گذاری واقع بینانه می توانند مشاوره های موثری ارائه دهند، مشاوره های مدیریتی و تیمی تجربه شده را داشته اند، به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سلامت هستند، بخشی از بازار محصول را مدیریت می کنند و در جذب شرکت ها در شتاب دهنده ها، پارک ها و مراکز رشد دانشگاهی و خصوصی حضور دارند.

دبیرعلمی سومین رویداد اینوتک سلامت ادامه داد: در واقع فناورانی که در سه محور فنآوری اطلاعات در سلامت، امنیت و سلامت غذا تغذیه و تجهیزات پزشکی و توانبخشی، دارای محصول اولیه و یا ایده‌ای هستند که مستندات اولیه و کافی برای آنها وجود دارد جز مخاطبین اصلی و شرکت کنندگان این رویداد هستند که حضور آنها به صورت تیمی توصیه می شود. مراکز رشد، پارک‌های علم و فن آوری، شتاب دهنده ها، شرکت های تبادل گر فناوری، شهرک های صنعتی، شرکت های مشاوره مدیریتی، صندوق های سرمایه گذاری، خیرین حوزه سلامت، نهادها و ارگان های بازارساز محصولات از جمله مخاطبین دیگر رویداد هستند که می توانند تیم های شرکت کننده را ارزیابی و جذب نمایند.

گیاهی گفت: تهیه نمونه اولیه محصول تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از مراحل راه اندازی یک کسب و کار دانش بنیان است، مسائل بسیار زیادی برای اینکه یک محصول تولید شده بتواند راه ورود به بازار را ایجاد کند باید سپری شود که نیاز به حضور افراد با تخصص های مختلف در تیم دارد اخذ مجوزهای تولید و فروش، محاسبه دانش فنی، قیمت گذاری محصول، معرفی محصول، شناسایی رقبا، استراتژی ورود به بازار، مذاکره، تحلیل بازار، رصد فرصت ها و تهدیدها به اندازه تولید نمونه اولیه محصول نیاز به کار تیمی تخصصی دارد و فناوران باید پیش از اتمام نمونه اولیه با این موارد آشنایی داشته باشند و به تکمیل نیروی تخصصی تیم خود فکر کنند.

وی اضافه کرد: سعی می کنیم برنامه را به صورتی تنظیم کنیم که بیشترین امکان تعامل و تبادل شرکت کنندگان با صاحب نظران، بازار، سرمایه گذاران و سیاستمداران فراهم شود. از دومین رویداد اینوتک سلامت تاکید بر این بوده که اینوتک سلامت نباید یک رویداد سخنرانی محور باشد بلکه باید فرصتی باشد تا صاحبان علم، تجربه و اقتصاد دور هم جمع شوند تا بتوانند در به فعلیت رسیدن پتانسیل های موجود و فرصت‌ها، بحث و گفتگو و شبکه سازی داشته باشند.

دبیرعلمی سومین رویداد ملی اینوتک سلامت بیان داشت: نتیجه محور بودن رویداد دغدغه جدی برگزار کنندگان رویداد ملی اینوتک سلامت است. در حال حاضر تنظیم جلسات هماهنگی موضوع پانل‌ها، کارگاه ها و دعوت از منتورها در هر محور در دستور کار جدی کارگروه های علمی دانشگاه های همکار رویداد قرار دارد.

گیاهی ادامه داد: در چند ماه گذشته جلسات متعددی در معاونت فناوری وزارت بهداشت برای برنامه ریزی رویداد و ایجاد فرصت مشارکت دانشگاه های مختلف برگزار شد که نهایتا مسئولیت هر محور را یک دانشگاه برعهده گرفت. هریک از دانشگاه های همکار مسئول تشکیل کارگروه های علمی، تجربی و اقتصادی برای انتخاب مسئولین پانل ها، موضوعات کارگاه ها، نشست های دو طرفه و منتورینگ شرکت کنندگان با همکاری و هماهنگی دبیرخانه مرکزی هستند.

وی اضافه کرد: رویداد ملی اینوتک سلامت رویداد مهم کارآفرینی و فناوری اختصاصی حوزه سلامت است که برای سومین بار در کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دفتر توسعه فناوری و همکاری سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از ۱۳ تا ۱۵ تیر ۹۷ در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد.