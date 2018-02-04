۳۰میلیارد تومان برای موزه دفاع مقدس استان سمنان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سلامی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح باغموزه دفاع مقدس استان سمنان که با حضور ویدئو کنفرانسی رئیسجمهور صورت گرفت، با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی این مجموعه، از سال ۸۸ آغاز و تاکنون ادامه دارد، بیان داشت: تا امروز ۳۰ میلیارد تومان برای این مجموعه ۱۲هکتاری هزینه شده است.
وی افزود: زیربنای باغموزه دفاع مقدس استان سمنان هشت هزار و ۳۰۰ مترمربع است و بخش نخست آن شامل نماد حجمی سردر مجموعه، یادمان شهیدان گمنام، مرکز فرهنگی دفاع مقدس، مجموعه میدان جنگ، صحن تاریخ و دو مرکز دیگر آمفیتئاتر و جلسات امروز با حضور ویدئو اجلاس رئیسجمهور افتتاح شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان گفت: این مجموعه بزرگترین مرکز فرهنگی در رابطه با دفاع مقدس در شمال شرق ایران خواهد بود که با تکمیل بخشهای باقیمانده بهکلی افتتاح میشود.
سلامی بابیان اینکه قرارگیری این باغموزه در کریدور تهران-مشهد باعث شده که این موزه بتواند سالانه میزبان دهها هزار گردشگر باشد، تأکید کرد: احداث این مجموعه در راستای ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس، گامی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.
استان سمنان بالغ بر سه هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
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