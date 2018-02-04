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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان: 

آبادان میزبان جایزه ملی شهید دکتر رهنمون شد

آبادان میزبان جایزه ملی شهید دکتر رهنمون شد

آبادان - رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: همچون سال‌های گذشته میزبانی آیین جایزه ملی شهید دکتر رهنمون و کنگره علمی تروما و طب به آبادان رسید.

علیرضا آموزنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ششمین آئین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون و هشتمین کنگره علمی تروما و طب رزم به میزبانی آبادان برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: فعالیت‌های علمی و پنل‌های تخصصی این گردهمایی روز چهارشنبه نهم اسفندماه در بیمارستان صحرایی علی ابن ابیطالب(ع) آبادان برگزار می‌شود.

وی، زمان اعطای جایزه ملی شهید رهنمون را عصر دهم اسفند در اردوگاه شهید باکری عنوان کرد و گقت: در برنامه امسال از ۲۶ شهید، هشت پزشک شهید، هفت فرمانده شهید بهداری، ۶ پرستار و بهیار شهید و  پنج دانشجوی شهید با حضور خانواده هایشان تجلیل به عمل می آید.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان افزود: مراسم تجلیل از دکتر عباس شیبانی از فرهیختگان بهداشت و درمان را با بهره گیری  از نقاط ضعف و قوت سال‌های گذشته اجرا می‌کنیم.

آموزنده برگزاری این کنگره را یک رویداد فرهنگی خواند و اظهار کرد: دعوت از روایان جنگ برای شرکت در این برنامه پیشنهاد می شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رزمایش بهداشت و درمان در اردوگاه شهید باکری خرمشهر گفت:  این رزمایش صبح روز پنج شنبه دهم اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی ششمین آیین اعطای جایزه ملی شهید دکتر رهنمون وهشتمین کنگره علمی تروما و طب رزم با حضور سردار احمد عبداللهی، معاون بهداشت، امداد، درمان و آموزش پزشکی کل سپاه برگزار شد.

کد مطلب 4218594

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