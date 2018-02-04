نامزدهای گروه «علوم خالص» سی و پنجمین دوره کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، از میان ۸۵ اثر راه یافته به مرحله اول داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش‌های «ریاضیات»، «نجوم»، «فیزیک»، «شیمی»، «زمین­ شناسی»، «زیست­ شناسی» و «کلیات تاریخ علم» ۱۰ اثر به عنوان نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال شناخته شدند.

در بخش «نجوم» کتاب‌های «خاکستر ستارگان، تالیف نعمت الله ریاضی، شیراز: ارم شیراز»، «تار و پود جهان هستی، تالیف برایان گرین، ترجمه ابراهیم رفرف، تهران: علمی فرهنگی» و «نجوم امروز، تالیف اریک چیسون و استیو مک میلان، ترجمه فرزان مومنی، تهران: نص» به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

دو کتاب «کاربرد شیمی تجزیه در مطالعات علوم باستان‌شناختی، تألیف ای. ام. پولارد، ترجمه مسعود باقرزاده‌کثیری، تبریز: دانشگاه هنر اسلامی تبریز» و «پیل‌های سوختی با غشاء مبادله‌کننده پروتون (نظری و عملی)، تألیف فرانو باربیر، ترجمه علی جعفریان، محمد ژیانی، سمیه مجیدی، جلال جلیلی، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان» به عنوان نامزدهای بخش «شیمی» این دوره از جایزه کتاب سال انتخاب شدند.

همچنین، در بخش «زمین ­شناسی» کتاب‌های «لرزه نگاری مهندسی، تالیف حمیدرضا رمضی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، «شکستگی در سنگ: منشأ زمین شناسی و رفتار مهندسی، تالیف حسین معماریان، بهزاد تخم چی، تهران: دانشگاه تهران» و «زمین شناسی اقتصادی اصول و کاربردها، تالیف والتر ال پل، ترجمه مهرداد براتی، مهدی مرادی، پوران کریمیف همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا» به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

کتاب‌های «تاریخ علم در ایران، تألیف مهدی فرشاد، تهران: میرماه» و «سیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری، تألیف اسدالله عبدلی‌آشتیانی، تهران: سفیر اردهال» در بخش «کلیات تاریخ علم» به مرحله دوم جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

در بخش‌های «ریاضیات»، «فیزیک» و «زیست شناسی» هیچ کتابی جواز ورود به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب نکرد.