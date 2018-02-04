۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

نامزدهای گروه «علوم خالص» سی و پنجمین دوره کتاب سال معرفی شدند

نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «علوم خالص» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، از میان ۸۵ اثر راه یافته به مرحله اول داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش‌های «ریاضیات»، «نجوم»، «فیزیک»، «شیمی»، «زمین­ شناسی»، «زیست­ شناسی» و «کلیات تاریخ علم» ۱۰ اثر به عنوان نامزدهای این دوره از جایزه کتاب سال شناخته شدند.

در بخش «نجوم» کتاب‌های «خاکستر ستارگان، تالیف نعمت الله ریاضی، شیراز: ارم شیراز»، «تار و پود جهان هستی، تالیف برایان گرین، ترجمه ابراهیم رفرف، تهران: علمی فرهنگی» و «نجوم امروز، تالیف اریک چیسون و استیو مک میلان، ترجمه فرزان مومنی، تهران: نص» به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند.

دو کتاب «کاربرد شیمی تجزیه در مطالعات علوم باستان‌شناختی، تألیف  ای. ام. پولارد، ترجمه مسعود باقرزاده‌کثیری، تبریز:  دانشگاه هنر اسلامی تبریز» و «پیل‌های سوختی با غشاء مبادله‌کننده پروتون (نظری و عملی)، تألیف  فرانو باربیر، ترجمه علی جعفریان، محمد ژیانی، سمیه مجیدی، جلال جلیلی، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان» به عنوان نامزدهای بخش «شیمی» این دوره از جایزه کتاب سال انتخاب شدند.

همچنین، در بخش «زمین ­شناسی» کتاب‌های «لرزه نگاری مهندسی، تالیف حمیدرضا رمضی، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر»، «شکستگی در سنگ: منشأ زمین شناسی و رفتار مهندسی، تالیف حسین معماریان، بهزاد تخم چی، تهران: دانشگاه تهران» و «زمین شناسی اقتصادی اصول و کاربردها، تالیف والتر ال پل، ترجمه مهرداد براتی، مهدی مرادی، پوران کریمیف همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا» به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

کتاب‌های «تاریخ علم در ایران، تألیف مهدی فرشاد، تهران: میرماه» و «سیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری، تألیف اسدالله عبدلی‌آشتیانی، تهران: سفیر اردهال» در بخش «کلیات تاریخ علم»  به مرحله دوم جایزه کتاب سال راه پیدا کردند.

در بخش‌های «ریاضیات»، «فیزیک» و «زیست شناسی» هیچ کتابی جواز ورود به مرحله دوم سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را کسب نکرد.

