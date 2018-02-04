به گزارش خبرگزاری مهر؛ اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور، به منظور ترویج آموزه‌های قرآن کریم و تبلیغ فرهنگ انس با قرآن در ایام دهه مبارک فجر پویش «ختم سوره فجر» را در شبکه های اجتماعی تلگرام و سروش برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این طرح می‌توانند با مراجعه به کانال اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور(اتقان) در شبکه اجتماعی تلگرام و همچنین پیام رسان سروش در این ختم جمعی مشارکت کنند.

طرح پویش تلاوت قرآن کریم با شروع دهه مبارک فجر، ۱۲ بهمن آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

علاقمندان برای پیوستن به طرح پویش، می‌توانند در ایام دهه مبارک فجر به کانال اتقان https://t.me/etghan مراجعه کنند.