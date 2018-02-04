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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

همزمان با ایام‌الله دهه فجر؛

طرح پویش «ختم سوره مبارکه فجر» برگزار می‌شود

طرح پویش «ختم سوره مبارکه فجر» برگزار می‌شود

طرح پویش «ختم سوره مبارکه فجر» در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و سروش از سوی اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛  اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور، به منظور ترویج آموزه‌های قرآن کریم و تبلیغ فرهنگ انس با قرآن در ایام دهه مبارک فجر پویش «ختم سوره فجر» را در شبکه های اجتماعی تلگرام و سروش برگزار می‌کند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این طرح می‌توانند با مراجعه به کانال اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور(اتقان) در شبکه اجتماعی تلگرام و همچنین پیام رسان سروش در این ختم جمعی مشارکت کنند.

طرح پویش تلاوت قرآن کریم با شروع دهه مبارک فجر، ۱۲ بهمن آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

علاقمندان برای پیوستن به طرح پویش، می‌توانند در ایام دهه مبارک فجر به کانال اتقان https://t.me/etghan  مراجعه کنند.

کد مطلب 4218826
مهرنوش محمدزاده

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