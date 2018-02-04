رزرو اینترنتی بلیط از جمله چارتری و سیستمی را آنلاین تجربه کنید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر مسافت بین مبدا تا مقصد بسیار زیاد و طولانی باشد، سفر با هواپیما به مراتب بهتر از سایر وسائل نقلیه است اما پیش از هر چیز واضح است که برای پرواز به هر مقصدی که مورد نظر باشد ابتدا به خرید بلیط هواپیما نیاز داریم.
با گسترش خدمات اینترنتی در دنیای امروز برای دریافت بسیاری از سرویسها دیگر نیازی نیست حتما به شکل حضوری به مراکز مربوطه مراجعه کنیم چرا که آنها به صورت آنلاین در دسترس قرار دارند. از فروشگاههای آنلاین گرفته تا برگزاری کلاسهای آموزشی آنلاین، خدماتی هستند که تا همین چند سال پیش تنها با مراجعه حضوری میسر بودند.
در حال حاضر اغلب خدمات مربوط به صنعت گردشگری نیز بهصورت آنلاین در فضای اینترنت ارائه میشوند از جمله خرید اینترنتی بلیط هوپیما که خوشبختانه با تلاش مراکزی در ایران این خدمات آنلاین در دسترس کاربران داخل کشور نیز قرار گرفتهاند.
هر چند در ایران تعداد مراکز خدمات آنلاین گردشگری رو به افزایش است و این امر در نگاه اول مطلوب به نظر میرسد اما همین امر از وجهی دیگر ممکن است موجب مشکلاتی برای مسافران بهخصوص آنها که شناخت کافی از این مراکز ندارند، شود.
این افراد در فضای اینترنت با نامهای فراوان روبرو میشوند و قادر به تشخیص مرکز معتبری بینشان نیستند که با خیال آسوده از آن استفاده کنند. متاسفانه در موارد زیادی دیده شده که بهعلت همین عدم آگاهی افراد بهجای لذت بردن و ساختن یک سفر خاطرهانگیز، دچار دردسرهای فراوانی شدهاند که برایشان تنها خاطرات تلخ و هزینههای غیر ضروری بهجا گذاشته است.
همانطور که اشاره شد خرید و رزرو آنلاین بلیط میتواند بسیار بسیار سخت و یا خیلی خیلی آسان انجام شود که تمامش بستگی دارد به اینکه ما از کدام مرکز اقدام به خرید کرده باشیم. در کشور ما آژانسها و مراکز خدمات مسافرتی متوسط، ضعیف و حتی نامعتبر کم نیستند اما اگر شما شناخت کافی از مراکز معتبر و نحوه خدماترسانی آنها داشته باشید دیگر جای نگرانی نیست. بنابراین پر واضح است که برای اجتناب از دردسر بهتر است مراکز معتبر را بشناسیم.
در همین راستا باید بدانیم که در حال حاضر یکی از پیشروترین مراکز خدمات گردشگری ایران که در فضای اینترنت نیز به شکلی قدرتمند و همه جانبه سرویسهای متنوعی از جمله امکان خرید بلیط هواپیما را ارائه میکند سامانه سامتیک است که از معتبرترین و شاید بتوان گفت موفقترین مراکز ارائه دهنده خدمات گردشگری در کشور است که برای مثال تنها در بخش مسافرت ریلی توانسته از اوایل بهار امسال تا امروز رتبه اول فروش بلیط قطار را در سراسر کشور به خود اختصاص دهد و همچنان هم این جایگاه را حفظ کند.
در بخش خدمات مسافرت هوایی از جمله بلیط چارتری و سیستمی هواپیما نیز بسیار موفق عمل کرده است. این سامانه با ارائه آنلاین تمام خدماتی که بیشتر آژانسها تنها قادر به ارائه حضوری آنها هستند توانسته است کاربران پرشماری را به خود جذب کند.
از مزایای دیگر پوشش کامل پروازهای ایرلاینهای بینالمللی ایران مثل ایران ایر، ماهان ایر، آسمان ایر، آتا ایر و معراج است و این تمام ماجرا نیست چرا که با ایرلاینهای معتبر جهانی مثل هواپیمایی لوفتهانزا، ترکیش ایر، هواپیمایی آلیتالیا، هواپیمایی کی ال ام، قطر ایرویز، هواپیمایی امارات، تایی ایرویز، هواپیمایی سنگاپور، هواپیمایی اتحاد، فلای دبی، عمان ایر، هواپیمایی آئروفلوت، هواپیمایی آذربایجان، هواپیمایی اتریشی، ایر عربیا، ایر آستانه و ... نیز به صورت تنگاتنگی همکاری دارد.
در پایان همانطور که شرح داده شد فراموش نکنیم خرید بلیط به خصوص اینترنتی فرآیند بسیار سادهای است اما به یک شرط و آن آگاهی و شناخت کافی از تفاوتهای مراکزی است که میشود از آنها بلیط خریداری کرد. در غیر اینصورت همین امر ساده میتواند با کاستیهای فراوان انجام گیرد و یا تبدیل به یک کار پر دردسر حتی بعد از خرید بلیط شود.
نظر شما