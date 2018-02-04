تصویب۱۴۲برنامه محوری کنگره شهدا/برگزاری۱۴۰۰یادواره شهدا کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه ستاد برگزاری کنگره شهدا از سال ۹۳ در کردستان آغاز بکار کرده است، گفت: بعد از برگزاری موفق کنگره پیشمرگان مسلمان کُرد فعالیت برای برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید استان شروع و ستاد کنگره مجدد در سال ۹۵ تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان تدوین شده است، عنوان کرد: تاکنون ۱۴۲ برنامه محوری در جلسات کمیته ها و ستاد کنگره مصوب شده است.

وی بیان کرد: از اواخر سال ۹۵ تاکنون ۱۴۰۰ یادواره شهدا در سطح روستاها، شهرها و شهرستان های استان در راستای اجلاسیه نهایی کنگره ۵۴۰۰ شهید برگزار شده است و این روند کماکان ادامه می یابد.

مسئول کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان از دیگر برنامه های موجود در راستای کنگره مذکور را برگزاری اجلاسیه شهدای قشرهای مختلف ذکر کرد وافزود: تاکنون اجلاسیه شهدای اطلاعات، اجلاسیه ۶۷ خانواده دارای سه شهید به بالا، شهدای روحانی، شهدای ترورو اجلاسیه شهدای نهضت سوادآموزی دراستان برگزار شده است.

حسینی با اشاره به اینکه اجلاسیه شهدای کارمند و شهدای دانش آموز و فرهنگیان هم در اسفند ماه امسال برگزار خواهند شد، افزود: در چارچوب برگزاری کنگره، ۱۰۰ یادواره با عنوان آبروی محله هم در استان برگزار خواهد شد.

وی از نصب ۹۰۰ تابلوی تمثال شهدا در سطح استان خبرداد و بیان کرد: در حال حاضر تعداد تابلوی های فلزی مبارک به تمثال شهدا در سطح استان به هزار و ۸۰۰ تابلو رسیده است.

وی از دیگر برنامه های تعریف و اجرا شده را چاپ ۳۵ شماره ماهنامه یاوران امام و ۶۵ جلد از کتاب کنگره پیشمرگان مسلمان ذکر کرد و اظهارداشت: جمع آوری ۶۰ هزار سند دفاع مقدس هم از دیگر اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.

مسئول کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان اضافه کرد: از دیگر اقداماتی که باید انجام دهیم چاپ کتابچه سرگذشت پژوهی شهدا است که برای انجام این اقدام ۲۱۰ نفر پژوهشگر را آموزش داده ایم و تاکنون ۱۰ درصد این کار اجرایی شده است.

حسینی دیدار با خانواده ۵ هزار و ۴۰۰ شهید استان را از دیگر برنامه های کنگره خواند و بیان کرد: تندیس مزین به اسم شهید، محل شهادت و تاریخ شهادت طراحی شده که در دیدار با خانواده این شهدا به آنها تقدیم می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به وجود ۵ هزار و ۴۰۰ شهید استان تصمیم گرفته شده از ۵۴۰۰ خانواده کم بضاعت تحت پوشش کمیته امداد استان دیدار و بسته های حمایتی به آنها اهدا کنیم.

وی با اشاره به وجود ۳۰ فرمانده شهید پیشمرگ مسلمان کرد دراین استان، اظهارداشت: سردیس این تعداد فرمانده شهید تهیه و در مکان های مختلفی در سطح شهر نصب خواهیم کرد.

مسئول کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان از نصب نماد ۵۴۰۰ شهید در ۱۰ شهرستان استان خبرداد و گفت: گنجینه شهدای کردستان طراحی و آماده شده که در تمامی ادارات سطح استان آنها را نصب می کنیم.