۲۵ طرح عمرانی در رشت و رودسر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵طرح عمرانی همزمان با چهارمین روز از ایام الله مبارک فجر در بخش های لشت نشاء و کلاچای شهرستان های رشت و رودسر به بهره برداری رسید.

در بخش لشت نشاء به مناسبت دهه مبارک فجر ۱۵ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

افتتاح خانه بهداشت، بهره برداری از ۷۱۱ متر کابل خود نگهدار، نصب ترانس، بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی، بهره برداری از مسکن مدد جویان از جمله این طرح ها بود.

گفتنی است در بخش کلاچای شهرستان رودسر نیز امروز با حضور مسئولان ۱۰ واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح شد.

برای ساخت این تعداد مسکن مددجویی بیش از دو میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.