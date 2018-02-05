مساجد تویسرکان میزبان ۲۵۰ جلسه سخنرانی در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسی جوکار صبح دوشنبه در جمع هیئت امنای مساجد تویسرکان گفت: مساجد در جریان انقلاب اسلامی یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکل گیری نهضت اسلامی و زمینه ساز گسترش، تعمیق و تثبیت این جریانات و تحولات انسانی بوده است.

وی با بیان اینکه مسجد در شکل دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد نظام شاهنشاهی نقش مهمی ایفاء کرده است، گفت: نقش مسجد به‌عنوان مرکز فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیست.

وی گفت: امسال طبق برنامه ریزی به عمل آمده بیش از ۲۵۰ مراسم سخنرانی در مساجد شهرستان تویسرکان توسط مبلغین و مبلغات در حال برگزاری است.

سرپرست تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز با بیان اینکه زنده نگه داشتن دهه فجر و انتقال آن به نسل‌های بعدی عظمت انقلاب را به سایر کشورها صادر کرده است، عنوان کرد: امروز فرصت مناسبی برای انتقال پیام‌های انقلاب به جهانیان است چرا که فعالیت‌ها و رویدادهای ایران توسط مردم کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام علی کاروند با تأکید بر برگزاری جشن‌های دهه فجر با موضوع اشاعه اقتدار و سربلندی نظام اسلامی در مقابله با تهدیدها و فشارها، عنوان کرد: باید از این فرصت برای زمینه‌سازی حضور گسترده مردم در برنامه های آتی جمهوری استفاده کرد.

وی از برگزاری مراسم ۱۰ شب ۱۰ مسجد با حضور سخنرانان برجسته شهرستان در مساجد شهری و روستایی خبر داد و گفت: یکی از بزرگترین اهداف این برنامه تبیین اهداف و انتقال پیام ها و مبانی انقلاب به نسل جوان است.

حجت الاسلام کاروند عنوان کرد: برپایی جشن های دهه فجر باید صبغه مردمی را حفظ کند و مردم باید خود برای انقلابی که به پیروزی رسانده اند جشن بگیرند و نهادها باید معین و سیاستگذار باشند.

حجت الاسلام کاروند برگزاری مراسم ۱۰ شب ۱۰ مسجد، برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس و مساجد، جشنواره و مسابقات قرآنی، نشست های سخنرانی، اعزام مبلغ و دیگر فعالیتها را از برنامه های شاخص اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان در دهه فجر برشمرد.