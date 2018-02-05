آنتالیا پایتخت گردشگری ساحلی ترکیه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آنتالیا از نظر زیرساخت های گردشگری و تفریحی بسیار مناسب بوده و وجود حجم زیاد گردشگر قیمت تور آنتالیا را کاهش داده و شرکت‌های مختلف مسافرتی و گردشگری از سراسر دنیا اقدام به برگزاری تور آنتالیا و تور لحظه آخری آنتالیا در طول سال می‌کنند.

در کشور ما نیز تور آنتالیا یکی از محبوب ترین تورهای مسافرتی و گردشگری محسوب می‌شود که به صورت سالیانه توسط آژانس مسافرتی سلام پرواز برگزار می شود. قیمت تور آنتالیا بستگی به عوامل مختلفی مانند رزرو هتل آنتالیا، نوع پرواز شرکت هواپیمایی سان اکسپرس یا اطلس جت و و خدماتی که در طول مدت مسافرت تور آنتالیا به شما ارائه می‌شود، دارد و شما می‌توانید با توجه به قیمت تور آنتالیا و میزان بودجه مورد نظر بهترین و مناسب‌ترین تور را انتخاب کنید.

آنتالیا دارای آب و هوای مدیترانه ای است و در بیشتر روزهای سال هوای آفتابی دارد و در تعطیلات نوروز و تابستان تورهای ویژه‌ای تحت عنوان تور نوروزی آنتالیا و تور آنتالیا تابستان ۹۷ اجرا می‌شود که شرکت‌های مختلف تخفیف‌های متنوعی برای مسافران در نظر می‌گیرند و تور آنتالیا قیمت مناسبی در این زمان دارد.

افرادی که اقدام به رزرو تور آنتالیا می‌کنند معمولاً آنتالیا را فقط به چشم یک شهر تفریحی مشاهده می‌کنند و اطلاعی از نقاط دیدنی مختلف این شهر مانند نقاط تاریخی فراوان آن ندارند. در ادامه برخی از نقاط مهم دیدنی و مختلف شهر آنتالیا را به شما دوستان معرفی می‌کنیم تا اگر قیمت تور آنتالیا مناسب بود و اقدام به رزرو تور آنتالیا کردید بتوانید به خوبی و با اطلاعات کافی در این شهر به گردش بپردازید.

سواحل آنتالیا

همان‌طور که اطلاع دارید آنتالیا در کنار دریای مدیترانه واقع شده و یکی از جاذبه‌های مهم این شهر سواحل آن است که در طول مسافرت و تور آنتالیا باید نهایت لذت را از این سواحل ببرید. مشهورترین سواحل آنتالیا کنیالتی و لارا است.

ساحل لارا بسیار تمیز و جذاب است و امکانات مختلفی مانند اسکوترسواری برای تفریح در این ساحل تدارک دیده شده و شما می‌توانید از آن ها استفاده کنید. ساحل کنیالتی یکی دیگر از سواحل بسیار مناسب آنتالیا است که یک پارک آبی بسیار زیبا و جذاب دارد که اگر با خانواده اقدام به رزرو تور لحظه آخری آنتالیا کرده و راهی این شهر شدید حتماً از این ساحل زیبا دیدن کنید. در این ساحل شما می توانید از تماشای دلفین‌ها نیز لذت ببرید.

شهر کاله ایچی

شهر کاله ایچی یکی از قدیمی‌ترین شهرهای آنتالیا است و به نوعی بافت قدیمی و تاریخی این شهر محسوب می‌شود و شما می‌توانید بناهایی که در زمان عثمانی ساخته شده را از نزدیک مشاهده کنید. خیابان‌های شهر قدیمی کاله ایچی به صورت سنگ فرش بوده و هتل، رستوران، گالری هنری و سوغاتی فروشی‌های فراوانی وجود دارد که شما می‌توانید در طول مسافرت تور آنتالیا از آنها لذت ببرید.

اسکله قدیمی آنتالیا

یکی دیگر از نقاط زیبا و دیدنی آنتالیا که حتماً باید مشاهده کنید اسکله قدیمی این شهر است که حدود ۱۸ قرن مرکز تجاری و داد و ستد آنتالیا بوده است. امروزه این اسکله تبدیل به یکی از زیباترین نقاط دیدنی آنتالیا شده و فروشگاه و مراکز تفریحی زیادی در این مکان ایجاد شده که می‌تواند اوقات خوشی را برای شما به ارمغان بیاورد.

موزه شهر آنتالیا

یکی از دیدنی های مهم هر شهر موزه است و آنتالیا نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شما می توانید در مدت زمان حضور با تور آنتالیا در این شهر از موزه آن دیدن کنید. این موزه به خوبی تاریخ ترکیه و شهر آنتالیا را در برمی‌گیرد و شما می‌توانید با گذشته این شهر تاریخی آشنا شوید. به خاطر داشته باشید در بازه های مختلف سال قیمت تور آنتالیا تغییر می کند و شما می توانید در موارد زیادی با مناسب‌ترین قیمت تور آنتالیا رزرو کنید و راهی این شهر زیبا شوید.

دروازه هادریان

حتماً نام هادریان را در سریال مردان آنجلس شنیده اید و این پادشاه در گذشته امپراطور قسمت بسیار بزرگی بوده است. در گذشته به دلیل بازدید هادریان از شهر آنتالیا یک دروازه بزرگ و زیبا ساخته شده که امروزه تبدیل به یکی از بناهای مهم تاریخی آنتالیا شده و اگر شما با تور لحظه آخری آنتالیا راهی این شهر زیبا شدید می توانید از این مکان تاریخی و زیبا دیدن کنید.

شهر تاریخی پرگه

در قسمت شرقی شهر آنتالیا و در فاصله حدود ۱۷ کیلومتری یکی از قدیمی ترین شهرهای تاریخی واقع شده که متعلق به زمان روم و پادشاهی یونان است. این آثار باقی مانده شهر فیلادلفیا بوده و می‌توان از آن به عظمت و شکوه دوران گذشته روم پی برد. با مشاهده این آثار می توان با فرهنگ و تمدن روم باستان آشنا شد.

پارک یاووز اوزکان

اگر قیمت تور آنتالیا ارزان بود و توانستید تور لحظه آخری مناسب پیدا کنید و یا با تور آنتالیا تابستان ۹۷ راهی این شهر زیبا شوید به خاطر داشته باشید که حتماً از پارک زیبای یاووز اوزکان دیدن کنید. این پارک در قسمت مرکزی شهر آنتالیا و در کنار چندین پارک دیگر واقع شده است.

در این پارک انواع درخت و گیاهان زیبا خودنمایی می‌کنند و اگر با تور آنتالیا در تابستان به این شهر می‌روید فواره های آب محیط پارک را بسیار خنک می‌کند. در مجاورت پارک و در کنار اقیانوس آبشار و رستوران های فراوانی واقع شده که شما می توانید انواع غذاهای محلی و بین‌المللی میل کنید و اوقات خوشی را در این منطقه سپری کنید.

چشمه کارستی

در بالا بیشتر قسمت‌های تاریخی شهر آنتالیا را برای شما معرفی کردیم که در طول سفر و تور آنتالیا می‌توانید از آنها بازدید کنید ولی به خاطر داشته باشید که آنتالیا دارای مناظر طبیعی بسیار زیبایی است و اگر قیمت تور آنتالیا مناسب بود بعد از رزرو تور لحظه آخری آنتالیا شما می‌توانید از این مناظر زیبا دیدن کنید.

در این شهر و اطراف آن چشمه و آبشارهای فراوانی وجود دارد که یکی از آن ها چشمه کارستی است. این چشمه به دلیل خارج شدن آب از مخازن بزرگ و وارد شدن به مخازن کوچک‌تر شده که باعث سرازیر شدن آب از این مخازن کوچک می‌شود.

آهک موجود در آب این چشمه موجب به وجود آمدن پلکان آهکی اطراف آن شده که زیبایی خاصی به این چشمه بخشیده است. اگر با تور آنتالیا در تعطیلات راهی این شهر زیبا می شوید چشمه کارستی می تواند گزینه بسیار مناسبی برای بازدید شما باشد.