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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۵

حزب حامی بولسونارو شکست وی را در برزیل پذیرفت

حزب حامی بولسونارو شکست وی را در برزیل پذیرفت

حزب لیبرال برزیل شکست نامزد تحت حمایت خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حزب لیبرال برزیل نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور و پیروزی لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل را پذیرفت. این در حالی است که فلاویو بولسونارو رقیب داسیلوا و نامزد حزب مذکور همچنان نتایج را قبول ندارد.

سران حزب لیبرال در عین حال از دادگاه عالی انتخابات درباره تمدید ۲ ساعته روند اخذ رأی در دور دوم توضیح خواستند.

فلاویو بولسونارو پس از اعلام نتایج انتخابات مدعی شد شکست را نمی پذیرد و از تصمیم خود برای مراجعه به دستگاه قضایی با هدف درخواست ابطال انتخابات خبر داد.

لولا حدود ۵۱.۸ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که سهم رقیب او ۴۸.۲ درصد بود و اختلاف آرای دو نامزد از ۴.۴ میلیون رای فراتر رفت.

لازم به ذکر است که پیروزی داسیلوا حامی فلسطین و منتقد رژیم صهیونیستی در برابر متحد ترامپ، ضربه سختی به رئیس جمهور آمریکا و تل آویو وارد کرده است.

کد مطلب 6991124

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