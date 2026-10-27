سرپرست جدید مجتمع دادگاه انقلاب کرج معارفه شد

به گزارش مراسم تودیع و معارفه سرپرست مجتمع دادگاه انقلاب کرج با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان، سرپرست مجتمع دادگاه‌های عمومی( حقوقی)، قضات دادگاه انقلاب و جمعی از مدیران و کارکنان در دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.

آرش استکی در این آیین با تقدیر از تلاش‌های مجاهدانه قضات دادگاه انقلاب، به برگزاری منظم جلسات دادرسی در طول ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم و صدور آرای مستدل و علمی در این مجموعه اشاره و از اهتمام انجام شده تقدیر کرد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج در ادامه از مدیریت و مسئولیت پذیری «سید محمد حسینی رازلیقی» در دوران سرپرستی این مجموعه و همچنین تلاش های حجت الاسلام و المسلمین موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج در انجام امور محوله تقدیر کرد.

حسینی رازلیقی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد دوره تصدی خود، از زحمات و همکاری کارکنان مجموعه تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این نشست، «مهدی سبزواری نژاد» به عنوان معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و سرپرست دادگاههای انقلاب و همچنین رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج معرفی گردید.

مهدی سبزواری نژاد پیش از این مستشار دادگاه انقلاب کرج بوده است.