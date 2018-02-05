به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، همزمان با دهه مبارک فجر، نمایشگاه عکسی با عنوان «نظامیان قاجار در قاب تصویر» از امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۹۶ به مدت یک ماه در طبقه زیرزمین موزه سلاح‌های دربار واقع در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار می‌شود.

این نمایشگاه شامل بیست قطعه عکس قدیمی و سیاه و سفید از نظامیان در دوره قاجار است که با مشارکت انتشارات ابریشمی در این موزه برگزار می‌شود. تصاویری از نجفقلی خان بَختیاری مشهور به صَمصام‌السَلطَنه از سران ایل بختیاری و دو دوره رئیس‌الوزرای ایران در دوره قاجار، ضرغام السلطنه، کامران میرزا، ارباب جمشید، شخصیت‌های مشروطه خواه نامدار آن زمان و سایر شخصیت‌های صاحب‌نام در دوران قاجار در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ به مدت یک ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ به موزه سلاح‌های دربار به نشانی میدان تجریش، میدان دربند، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد مراجعه کنند.

همچنین نمایشگاه عکس «سعدآباد، نخستین سال‌ها پس از بهمن ۱۳۵۷» از روز شنبه ۲۱ بهمن ۹۶ در موزه آلبوم‌های سلطنتی و اسناد دایر خواهد شد. این نمایشگاه شامل ۲۰ قطعه عکس رنگی از اولین گروه‌های بازدیدکنندگان در مجموعه سعدآباد و برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی در این مجموعه است. همچنین از تصاویر بکری از نماهای درونی و بیرونی کاخ‌ها با چیدمان اصلی و بدون کوچک‌ترین دخل و تصرفی در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از تاریخ ۲۱ بهمن ۹۶ به مدت یک ماه از ساعت ۹ تا ۱۷ به موزه آلبوم‌های سلطنتی و اسناد سعدآباد به نشانی میدان تجریش، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان شهید فلاحی، خیابان شهید طاهری، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد مراجعه کنند.