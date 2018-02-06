پرسپولیس برای پرونده «گولچ» وکیل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس هنوز درگیر پرونده آنتونی گولچ در دادگاه بین المللی ورزش است. با این حال مدیران این باشگاه، هنوز تکلیف نماینده قانونی خود را برای رسیدگی به این پرونده مشخص نکرده است.

وکیل سوئیسی باشگاه پرسپولیس حدود سه هفته پیش در جریان صحبت های مهدی طارمی در خصوص پرونده انتقالش از ریزه اسپور ترکیه به پرسپولیس، از سمت خود استعفا داد. مدیران باشگاه نیز تاکنون نتوانسته اند فرد جدیدی را جایگزین وی کنند تا روند رسیدگی به پرونده بازیکن خارجی خود را پیگیر شود.

پرونده آنتونی گولچ مدافع استرالیایی فصل گذشته پرسپولیس به دلیل شکایت طرفین از یکدیگر دچار پیچیدگی هایی شده است که نیاز به دفاع از سوی مقامات باشگاه پرسپولیس دارد. باید دید حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس چه تصمیمی در انتخاب وکیل جدید سرخپوشان در پرونده های حقوقی بین المللی اتخاذ می کند تا مانع از محرومیت و جریمه جدید پرسپولیسی ها شود.