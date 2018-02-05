اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه نیروهای مسلح/ اقتدار ما در وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح در لرستان با اشاره به اینکه امروز رابطه بین نیروهای مسلح و مردم رابطه عاطفی و ایمانی است، اظهار داشت: مردم به نیروهای مسلح باور دارند و این اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی است.

وی یادآور شد: نباید اعتماد عمومی مردم خدشه دار شود، نباید برخی از رفتارهای غلط و عمل های ناصواب بعضی از مسئولین اعتماد عمومی مردم را سلب کند.

اقتدار امروز نیروهای مسلح به خاطر وجود پشتوانه مردمی است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اقتدار امروز نیروهای مسلح به خاطر وجود پشتوانه مردمی است، تصریح کرد: در همین اغتشاشات مردم می گفتند چرا بسیج نمی آید چرا نیروهای مسلح نمی آیند امنیت را برقرار کنند، این مطالبه خود یک نوع اعتماد است.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: ریشه اقتدار ما در اعتماد عمومی، پیشرفت های علمی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه ریشه اقتدار ما در ولایت و رهبری است، افزود: امروز رهبری همچون کوه استوار در برابر دشمن ایستاده است؛ دشمنان می خواهند بین مردم و ولایت فاصله ایجاد کنند چون می دانند اقتدار ایران در ولایت و رهبری است.

دشمن به دنبال کم کردن تاثیر کلام رهبری است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه رئیس جمهور آمریکا در جلسه مشاوران خود گفت «باید کاری کنیم که تاثیر کلام رهبری ایران در میان مردم کم شود» ادامه داد: این ها توطئه دشمن است و مواظبت و هوشیاری می خواهد، می خواهند تاثیر کلام رهبری را کم کنند، این حرکت های ابلهانه در این راستا است، شایعاتی که مرتب پخش می کنند در این راستا است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه این اقتدار و امنیت خود را حفظ کنیم، تصریح کرد: اقتدار امروز ما در این است که هم به سلاح ایمان هم به سلاح نظامی مسلح باشیم؛ دشمنان ما مادی فکر می کنند، کسانیکه مادی فکر می کنند اگر به مادیات آنها کوچکترین ضربه ای بخورد عقب نشینی می کنند.

از حیله های دشمن این است که بین مردم و مسئولان فاصله بیاندازد، بین مردم و نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با یکدیگر اختلاف ایجاد کند

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور امروز آمریکا ترسوتر از تمام رئیس جمهورهای قبلی است، افزود: ما باید قوی باشیم، قدرتمند باشیم، امروز اقتدار ما در این است که باهم باشیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه از حیله های دشمن این است که بین مردم و مسئولان فاصله بیاندازد، بین مردم و نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با یکدیگر اختلاف ایجاد کند، از یکی تعریف کند دیگری را مزمت کند، اظهار داشت: هدف این اقدامات از بین اقتدار و امنیت است.

ریشه اقتدار ما به ایمان ماست

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه ریشه اقتدار ما به ایمان ماست، هرچه می توانیم باید باور و توکل خود را به خدا قوی کنیم، تصریح کرد: نصرت فقط از سوی خداوند متعال است، خدا قوی و نفوذناپذیر است، هرکسی که خدا را یاری کند خدا او را یاری می کند.

وی با تاکید بر اینکه غفلت از خدا، دشمن و مردم خطر است، افزود: یکی از موارد حضور در صحنه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن است، روز ۲۲ بهمن روز اعلام وفاداری و ایستادگی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: یه ویژه امسال به دلیل همین تحرکات کور دشمن و تبلیغات وسیعی که داشتند، حضور همه در یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر می تواند وفاداری و ایستادگی ما را در راه انقلاب نشان دهد.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: آنچه باعث ناامیدی دشمن می شود حضور مردم در صحنه است، مردم که به صحنه می آیند خفاش ها عقب نشینی می کنند.