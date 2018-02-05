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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۹

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

قیمت دلار به ۴۷۶۰ تومان رسید/سکه طرح جدید یک میلیون و ۵۲۲ هزار تو

قیمت دلار به ۴۷۶۰ تومان رسید/سکه طرح جدید یک میلیون و ۵۲۲ هزار تو

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا در خریدهای نقدی به ۴۷۶۰ و یورو به ۶۲۲۰ تومان رسید؛ همچنین هر سکه طرح جدید، یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا در خریدهای نقدی در دامنه ۶۷۵۷ تا ۶۷۶۰ تومان در نوسان بود.

در عین حال هر دلار فردایی پاساژ افشار ۴۷۳۵ تومان و هر دلار فردایی سبزه میدان ۴۷۳۶ تومان است.

هر یورو ۶۲۱۷ تومان، پوند ۶۸۰۲ تومان، درهم امارات ۱۳۲۷ تومان و لیر ترکیه ۱۳۰۷ تومان است.

هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۷۱ هزار تومان، نیم سکه ۷۵۳ هزار تومان، ربع سکه ۴۴۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۹۶ هزار تومان است.

کد مطلب 4220006

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