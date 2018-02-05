نشریات ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شوند

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «نشریات ایران به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، شصت و هشتمین نشست از مجموعه نشستهای کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار میآید که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۴ در این گنجینه تاریخی برگزار میشود.
دوستداران فرهنگ و تاریخ همزمان با حضور در این نشست، از نمایشگاه «انقلاب به روایت مطبوعات تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک» نیز میتوانند بازدید کنند. این نمایشگاه همزمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی مردم ایران در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش یافته است.
کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامیخواند.
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