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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۷

نشریات ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شوند

نشریات ایران؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می شوند

کتابخانه و موزه ملی ملک، نشست «نشریات ایران به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی» را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه آستان قدس رضوی، نشست «نشریات ایران به روایت گنجینه ملک؛ از مشروطه تا انقلاب اسلامی»، شصت و هشتمین نشست از مجموعه نشست‌های کتابخانه و موزه ملی ملک در گستره فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی به شمار می‌آید که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ خورشیدی ساعت ۱۴ در این گنجینه تاریخی برگزار می‌شود.

دوستداران فرهنگ و تاریخ هم‌زمان با حضور در این نشست، از نمایشگاه «انقلاب به روایت مطبوعات تاریخی کتابخانه و موزه ملی ملک» نیز می‌توانند بازدید کنند. این نمایشگاه هم‌زمان با فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی مردم ایران در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران گشایش یافته است.

کتابخانه و موزه ملی ملک، دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی را به حضور در این نشست در ساختمان این گنجینه در محوطه تاریخی باغ ملی تهران به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد» فرامی‌خواند.

کد مطلب 4220011

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