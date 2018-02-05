تنها راه برقراری امنیت در منطقه همکاری کابل- اسلام آباد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «خواجه محمد آصف» وزیر خارجه پاکستان طی اظهاراتی اعلام کرد که آمریکا و ناتو در برقراری امنیت در افغانستان شکست خورده‌ اند و تنها راه باقی‌مانده برای امنیت این کشور، همکاری کابل با اسلام آباد است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین گفت که امنیت پاکستان و افغانستان در گرو همکاری دوجانبه و درک متقابل است اما برخی عناصر در داخل افغانستان خواهان صلح نیستند و با کارشکنی در مذاکرات این کشور با پاکستان تلاش‌های دوجانبه را به چالش می‌کشند.

وی همچنین گفت آمریکا هیچ اقدام موثری در زمینه برقراری صلح در افغانستان انجام نداده است.

آصف افزود که تروریست‌ها هیچ پناهگاه امنی در پاکستان ندارند بنابراین ممکن نیست عملیات تروریستی در این کشور طراحی شود.

وی در ادامه گفت که بیش از ۷۰ درصد افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد، به همین دلیل دولت این کشور نمی‌تواند داعش و طالبان را مهار کند.

وزیر خارجه پاکستان تأکید کرد: بارها از دولت کابل تقاضا کرده‌ایم که برای بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان وارد عمل شود و در مدیریت مرز مشترک و همچنین ایجاد موانع مرزی همکاری کند.

وی افزود: تا زمانی که پاکستان و افغانستان همکاری مستقیم نداشته باشند امنیت در منطقه برقرار نخواهد شد.

آصف همچنین اظهار داشت: آمریکا و ناتو در برقراری امنیت افغانستان شکست خورده‌اند؛ بنابراین باید اسلام‌آباد و کابل در این زمینه وارد عمل شوند.

وزیر خارجه پاکستان گفت: امنیت دوطرفه با مذاکرات و تلاش دو کشور امکانپذیر است.

وی افزود: ما خواستار حفاظت بیشتر در مرزهای دو کشور هستیم ولی افغانستان در برگزاری این مذاکرات و رسیدن به راه حل مناسب، مانع‌تراشی می کند.

این سخنان وزیر خارجه پاکستان در حالی منتشر می‌شود که مقامات پاکستان و افغانستان در نشستی که در کابل برگزار شد برای ادامه مذاکرات برای حل اختلافات، به توافق رسیدند.

در این دور از مذاکرات، «تهمینه جنجوعه» معاون وزیر خارجه به نمایندگی از پاکستان و «حکمت خلیل کرزی» معاون وزیر امور خارجه افغانستان به نمایندگی شرکت کردند.