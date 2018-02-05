یک «دلار» خرج «به وقت شام» نکردیم/ داعش از تصویر ما خشن تر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حاتمی‌کیا در ابتدای این نشست گفت: فکر می کنم سال ۶۵ بود که اولین فیلمم را ساختم که مصادف با کربلای ۵ بود و بچه ها به منطقه رفته بودند ولی من باید در کنار فیلم می ماندم و این برایم سخت بود ولی بعد از کارم به منطقه رفتم. این را می گویم برای اینکه بدانید «به وقت شام» فیلمی است که آن را یک سرباز ساخته است. من خودم را سرباز این کشور و نظام می دانم و همچنان دلم برای مدافعان می تپد. من را یک سرباز بدانید که دوست داشتم با آن افراد می رفتم و دلم همچنان برای احوال آن دوران می تپد.

محمد خزایی تهیه کننده فیلم هم بیان کرد: همه گروه ما فیلم را به خانواده مدافعان حرم تقدیم می کنیم جای این‌گونه آثار در سینمای ایران خالی است و امیدوارم توشه ای برای ما باشد.

حاتمی کیا در پاسخ به سوالی درباره استفاده زیاد از جلوه های ویژه و درنیامدن کار اظهار کرد: استطاعت سینمای ما است و افتخار می کنم بچه های ایران این فیلم را ساخته اند و حتی یک دلار خرج آن نکرده ایم. ما می خواستیم با بچه های متخصص ایرانی کار کنیم حتی به قیمت طعنه هایی که شما می زنید.

وی درباره باورپذیر نبودن چهره داعشی ها بیان کرد: یک روزی کل گروه را جمع کردم و گفتم همگی بنشینید و فیلم هایی که داعشی ها ساختند نگاه کنید و به خصوص صحنه های بریدن سر و خفه کردن زیرآب را ببینند. واقعیت این است ترکیب داعش به شدت اگزجره است اگر آن فیلم ها را ببینید متوجه می شوید همین هایی است که ما نشان دادیم. واقعیت این است که داعش همین قدر اگزجره است من اصرار داشتم فیلمم داستان داشته باشد و در دل آن حرف هایش را بزند.

این کارگردان بیان کرد: در مظلومیت شهدای مدافع حرم همین بس که هنوز هم چیزی نمی توان درباره آنها گفت. من بین آنها نفس کشیده ام و دوست دارم درباره آنها حرف بزنم ولی به دلایلی مصلحت دیدم به این گونه مسایل را به تصویر بکشم.

هادی حجازی‌فر درباره ایفای نقش در این فیلم گفت: من به شدت از ایفای این نقش می‌ترسیدم، برای اینکه نکند به فیلم آقای حاتمی‌کیا آسیب بزنم اما این تیتر به غلط در یکی از رسانه‌ها منتشر شد که من خودم را در این فیلم دوست نداشتم. من در این فیلم یاد گرفتم و عجیب خودم را در آن دوست دارم.

خزایی درباره پروسه تولید «به وقت شام» توضیح داد: سال گذشته همین موقع اولین جلسات را با حاتمی کیا برای تولید این اثر گذاشتیم و فکر می کردیم به جشنواره می رسیم ولی علی رغم گفته ها، امکانات در اختیار ما نبود و برای به دست آوردن یک هواپیما بسیار تلاش کردیم زیرا برخی از نهادها کمک نمی کنند. از دور فکر می کنند همه امکانات در اختیار ما بود اگر همکاری ارتش و تلاش گروه نبود این فیلم ساخته نمی شد. کار سختی بود و من از همه گروه تشکر می کنم که همت کردند. فکر می کنم خیلی فیلم ها در سینما داشتیم که بودجه زیادی به کار بردند ولی نتیجه ای نداشت در حالی که ما نتیجه گرفته ایم.

حاتمی کیا در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت به حلب رفته و می داند که داعشی ها باهوش هستند، گفت: تو اگر یک عکس در حلب و با داعش داشته باشی من این فیلم را به تو تقدیم می کنم.

این کارگردان درباره اینکه گفته می شود داعش شکسته خورده چه بردی می تواند در دنیا داشته باشد؟ بیان کرد: داعش زمین را از دست داده ولی حضور دارد برای مثال به سمت لیبی و آفریقا کشیده شده است. این ها آتشی نیستند که با ریختن آب خاموش شوند بلکه به نوع دیگری بروز می کنند.

وی افزود: این فیلم ۲۴۰۰ پلان داشت و ما شبانه روز کار کردیم. من دوست دارم این فیلم در خاورمیانه مطرح شود اگرچه می دانم چنین چیزی سخت می شود ولی به جشنواره ای فکر نکردم. من دشمن جشنواره ها نیستم ولی از این نظر که می بینم جوان ایرانی تمام التهابش رسیدن به جشنواره ها است ناراحت می شوم و دلم می سوزد. دوست دارم فرزندان این کشور حرفایی بزنند که برای این کشور است.

حاتمی کیا درباره اینکه نمی شود با قهرمان های این فیلم همذات پنداری کرد، توضیح داد: شما می توانید از قول خودتان بگویید با فیلم ارتباط برقرار نکردم. من این فیلم را برای بچه های مدافع حرم ساختم. من به مقدساتم قسم خوردم که از بچه‌های مدافع حرم فیلم بسازم. رفتم به حاج قاسم سلیمانی گفتم چرا نمی‌گذارید ما به آنجا برویم. گفتم حاج قاسم ببین که چه طعنه‌هایی به من می‌زنند و می‌گویند چرا نمی‌روی آن جا فیلم بسازی. من نمی‌توانم وارد خیلی از مسایل شوم. شرایط خیلی پیچیده است. آن‌قدر که فقط می‌توانم چهار ثانیه از حرم حضرت زینب فیلم بگیرم.

من از داعشی حرف می‌زنم که تا خانه‌مان آمد. شما را به خدا این شرایط را هم در نظر بگیرید. خواب هستید که به داعش کار ندارید اما به تکنیک‌های فیلم من کار دارید؟

وی همچنین درباره درخواست خانواده قربانیان سانچی برای ساختن فیلمی درباره آنها گفت: به آن فکر می کنم، اتفاقا قبلا در کشتی کار و زندگی کرده ام.

در ادامه نشست محمد خزایی درباره پخش جهانی فیلم گفت: برای این موضوع برنامه ریزی می کنیم من خوشحالم شما متفق القول هستید که این فیلم قابلیت اکران جهانی دارد.

حجازی فر هم درباره نقش هایش در آینده گفت: می خواهم چند فیلم کمدی مبتذل بازی کنم تا خیال همه درباره نقش هایم راحت شود و متفاوت باشم!

کارن همایون فر درباره ساخت موسیقی این اثر گفت: شیوه کار کردن با حاتمی کیا متفاوت است و ما موسیقی را تماما در ایران ساختیم و به جایی نرفتیم.

خزایی درباره این سوال که برخی می گویند جوایز به این فیلم می رسد، بیان کرد: هرساله این حرف ها را می گویند. امسال فیلم های خوبی در جشنواره داریم اما برخی فیلم ها متفاوت و شاخص می شوند ولی باز باید ببینیم نظر داوران چیست. اتفاقا ما به شدت مورد نقد قرار می گیریم و نقدها بر علیه ما شدیدتر است.

حاتمی کیا درباره ساخت مستندی درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: سوژه ای بود و باید از چند نفر تحقیق می کردم اما آنها فوت کردند. من همچنان حاتمی کیا هستم و شرمم می شود که «گزارش یک جشن» اکران نشد.