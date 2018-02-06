بزرگترین دستاورد انقلاب فراهم شدن زمینه «آزادی» مردم است

پرویز سروری، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محوری ترین شعار انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، اظهار داشت: این شعار نمایانگر دورنمایی بود که رهبری و مردم برای آینده انقلاب اسلامی ترسیم کردند. مردمی که سال ها در بند رژیم طاغوت اسیر و از ابراز کوچک ترین نقطه نظری محروم بودند و هر گونه اعتراضی با سرکوب مواجه می شد و فساد و تباهی و سوءاستفاده از مردم در اوج قرار داشت؛ اساسا نمی توانستند کورسویی از امید برای آزادی مشاهده کنند.

سروری با بیان اینکه بزرگ ترین دستاورد انقلاب اسلامی فراهم شدن زمینه آزادی برای مردم، به لحاظ «ساختاری»، «گفتمانی» و «اجتماعی» بود، گفت: از نظر ساختاری، نهادهای مردمی به طور سریع بر پایه نظر مردم به وجود آمدند؛ به همین دلیل در جمهوری اسلامی، هر سال شاهد برگزاری انتخابات گسترده هستیم.

وی تاکید کرد: مردم در همه امور نقش آفرینی می کنند؛ حتی مردم در تعیین رهبری به شکل غیرمستقیم نقش دارند. در ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر هم این مساله دیده می شود.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: حضور مردم نشان می دهد که نقش و رای آن ها در آینده کشور تاثیر دارد. مردم، رای خود را مقوله ای تشریفاتی نمی دانند و به همین دلیل است که تمام مجموعه ها در زمان انتخابات فعال می شوند و حتی دشمنان هم به این جمع بندی رسیده اند که امروز اگر می خواهند به نظام ضربه ای وارد کنند، باید برای تاثیرگذاری در صندوق ها به آرای مردم جهت بدهند.

سروری تصریح کرد: دشمن مجبور شد بر اساس روند آزادی در کشور ما رویکرد «تحریم» انتخابات را به «مشارکت» تبدیل کند؛ حتی آمریکا و اسرائیل به این جمع بندی رسیده اند که در افکار عمومی دخالت کنند و به نوعی در صندوق های رای تاثیر بگذارند. این نشان دهنده اوج آزادی در جمهوری اسلامی است که دشمن مجبور می شود از فرآیندهای دموکراتیک کار کند و تاثیرگذار باشد.

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان اینکه مردم در رژیم طاغوت به شدت از فقدان «استقلال» آزرده خاطر بودند، گفت: مردم یادشان نمی رفت که در سال ۵۰ بدون شلیک حتی یک گلوله، استان تاثیرگذارِ «بحرین» از ایران ساقط شد و نقش ایران در حوزه تاثیرگذار خلیج فارس، تحت تاثیر این واگذاری قرار گرفت.

سروری در همین باره اضافه کرد: مردم می دیدند حوزه استقلال کشور به قدری مخدوش است که سفیر کشوری بیگانه به خود جرات می دهد تا به پادشاه ایران دستور بدهد. برای همین، مردم برای استقلال خود جان و مال و همه هستی خود را قرار دادند.