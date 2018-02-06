ضرورت توجه به اخلاق اسلامی/ تاکید ما بر امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد محب خدایی در دومین نشست سراسری فرماندهان و معاونان یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: امروز شاهد هستیم که گردشگری محور توسعه اقتصادی است و زمینه ایجاد اشتغال و همین از دلایل ضرورت تمرکز بر آن است.

وی گفت: ما در حوزه گردشگری خدمت گیرنده را باید بر اساس محصولات گردشگری به محیط وارد کنیم. در واقع گردشگر مهمانی است که بابت حضورش هزینه پرداخت می کند و دوست دارد بیشترین جذابیت ها را ببیند.

معاون سازمان گردشگری و میراث فرهنگی با بیان اینکه گردشگر به هیچ وجه استرس را نمی پذیرد، گفت: اینکه تا این حد بر امنیت در حوزه گردشگری تاکید می کنیم به همین دلیل است.

محب خدایی با اشاره به نوروز ۹۷ گفت: ما در حوزه خدمات سفر برنامه های ویژه ای را تعریف کردیم و از پتانسیل قدرتمند پلیس و تفکر و بینش خوب آن بهره خواهیم برد. ما می خواهیم بخش قابل توجهی از اختیارات را در حوزه برنامه ریزی به پلیس تفویض کنیم و از همه نیروهای پلیس می خواهیم پیشنهادات راهبردی و اجرایی خود را برای رسیدن به کوتاه ترین مسیر برای ما ارسال کنند.

معاون سازمان گردشگری و میراث فرهنگی گفت: شما به عنوان نیروهای پلیس با تمام گردشگران ارتباط داشته، به خواسته هاشان اشراف دارید و به راهبردهاشان واقف هستیم. در واقع یکی از اجزای اصلی پازل گردشگری حضور شماست.

وی افزود: ما به دنبال یکپارچگی همه اجزاء و نهادهایی هستیم که در ارکان سفر نقش دارند. اگر در بخشی خللی باشد، آرامش گردشگر از بین می رود و یک خاطره بد در ذهن او شکل می گیرد.

محب خدایی گفت: در بخش گردشگری خارجی هم چون شما سالها با گردشگران خارجی ارتباط داشتید باید ورود جدی کنید.

وی در خاتمه افزود: گردشگران خارجی از فرهنگ ها و با انتظارات مختلف وارد کشور می شوند. ما در این حوزه باید در بحث گردشگری حلال و اهمیت اخلاق اسلامی برنامه ریزی ویژه داشته باشیم.