به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد حاتمیان صبح سهشنبه در نشست روسای تشکلهای میان تخصصی استان بوشهر اظهار داشت: آسیبها و مشکلات در حوزه دین از مسائلی است که باید به صورت جدی در دستور کار باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای عرفان های کاذب و جنبش های معناگرا و صرف هزینههای بسیار در این زمینه اظهار داشت: استکبار جهانی با ایجاد گروه های تکفیری از قبیل داعش در بین اهل تسنن و همچنین فرقه های افراطی مورد حمایت انگلیس در بین اهل تشیع سعی در ایجاد شکاف در جهان اسلام و رودررو قرار دادن آنها دارد.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی افزود: دشمنان اسلام با حمایت از جریان شیعههای بی منطق و جریانات تکفیری مشترک سعی در ایجاد تفرقه در جهان اسلام دارند که نتیجه این سیاست افزایش برادر کشی در جهان اسلام خواهد بود.
حجتالاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ابتدای این نشست به ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات اداره کل پرداخت.
نشست مذکور با حضور علی اکبر قربانی رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی، علی پولاد نماینده کانون مداحان و شعرای آئینی استان، نوشاد نوشادی رئیس شورای هیئات مذهبی استان، حسین سرمشقی نائب رئیس مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی، کبری جمالی و خدیجه گرشاسبی رئیس و نائب رئیس جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان، حسین ادیبی کارشناس تشکل های دینی اداره کل و عبدالله رئیسی کارشناس پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد و شرکت کنندگان در آن به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
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