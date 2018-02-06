به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو ظهر سهشنبه در آیین کلنگ زنی واحد تولیدی در نمین تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی با هدف اشتغال زایی قویا در این استان دنبال می شود.
وی افزود: در این خصوص همکاری و مشارکت جدی ادارات بدون تشریفات زاید مورد تاکید بوده و ضروری است با تعامل سازنده با بخش خصوصی پروژه های متعدد فعال شود.
استاندار اردبیل به رفع مشکلات منطقه ویژه با هدف استقرار واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: از طرحهای سرمایهگذاری جهت استقرار در منطقه ویژه استقبال میشود.
بهنام جو افزود: از جمله واحدهای سرمایهگذاری تولید کریستال سلامت و به عبارتی کریستال بدون سرب است که در تولید ظروف بلوری و ظروف نسوز مورد استفاده قرار میگیرد.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در این واحد تولیدی از تکنولوژی های روز دنیا استفاده خواهد شد، تأکید کرد: سرمایهگذاران چینی نیز در احداث این واحد تولیدی مشارکت دارند.
بهنام جو به صدور محصولات تولیدی این کارخانه به بازارهای اروپایی اشاره کرد و افزود: این واحد تولیدی برای هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از پنج هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی داشته و ۱۸۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری در آن محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: تمامی طرحهای اشتغالزایی با هدف پاسخ به دغدغه شهروندان با اولویت ارزیابی میشود و زمینه فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان تسهیل شده است.
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