به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو ظهر سه‌شنبه در آیین کلنگ زنی واحد تولیدی در نمین تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی با هدف اشتغال زایی قویا در این استان دنبال می شود.

وی افزود: در این خصوص همکاری و مشارکت جدی ادارات بدون تشریفات زاید مورد تاکید بوده و ضروری است با تعامل سازنده با بخش خصوصی پروژه های متعدد فعال شود.

استاندار اردبیل به رفع مشکلات منطقه ویژه با هدف استقرار واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: از طرح‌های سرمایه‌گذاری جهت استقرار در منطقه ویژه استقبال می‌شود.

بهنام جو افزود: از جمله واحدهای سرمایه‌گذاری تولید کریستال سلامت و به عبارتی کریستال بدون سرب است که در تولید ظروف بلوری و ظروف نسوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در این واحد تولیدی از تکنولوژی های روز دنیا استفاده خواهد شد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران چینی نیز در احداث این واحد تولیدی مشارکت دارند.

بهنام جو به صدور محصولات تولیدی این کارخانه به بازارهای اروپایی اشاره کرد و افزود: این واحد تولیدی برای هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از پنج هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته و ۱۸۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن محقق خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمامی طرح‌های اشتغال‌زایی با هدف پاسخ به دغدغه شهروندان با اولویت ارزیابی می‌شود و زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان تسهیل شده است.