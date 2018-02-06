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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۴۱

استاندار اردبیل:

تشریفات کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی در اردبیل برچیده شود

تشریفات کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی در اردبیل برچیده شود

نمین – استاندار اردبیل گفت: ضروری است تشریفات کلنگ زنی پروژه های عمرانی در این استان برچیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام جو ظهر سه‌شنبه در آیین کلنگ زنی واحد تولیدی در نمین تصریح کرد: اجرای پروژه های عمرانی با هدف اشتغال زایی قویا در این استان دنبال می شود.

وی افزود: در این خصوص همکاری و مشارکت جدی ادارات بدون تشریفات زاید مورد تاکید بوده و ضروری است با تعامل سازنده با بخش خصوصی پروژه های متعدد فعال شود.

استاندار اردبیل به رفع مشکلات منطقه ویژه با هدف استقرار واحدهای تولیدی  اشاره کرد و افزود: از طرح‌های سرمایه‌گذاری جهت استقرار در منطقه ویژه استقبال می‌شود.

بهنام جو افزود: از جمله واحدهای سرمایه‌گذاری تولید کریستال سلامت و به عبارتی کریستال بدون سرب است که در تولید ظروف بلوری و ظروف نسوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در این واحد تولیدی از تکنولوژی های روز دنیا استفاده خواهد شد، تأکید کرد: سرمایه‌گذاران چینی نیز در احداث این واحد تولیدی مشارکت دارند.

بهنام جو به صدور محصولات تولیدی این کارخانه به بازارهای اروپایی اشاره کرد و افزود: این واحد تولیدی برای هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از پنج هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال‌زایی داشته و ۱۸۶ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آن محقق خواهد شد.

وی تأکید کرد: تمامی طرح‌های اشتغال‌زایی با هدف پاسخ به دغدغه شهروندان با اولویت ارزیابی می‌شود و زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان تسهیل شده است.

کد مطلب 4220752
محمد میرزایی ناطق

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