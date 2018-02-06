به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی در نشستی خبری گفت: قرار است وام نوسازی بافت فرسوده از ۱۷.۵ به ۱۶درصد کاهش یابد و همچنین طی مکاتباتی که با بانک مرکزی داشته ایم تقاضای افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۲ به ۱۵ سال را ارائه داده ایم.

وی در خصوص خبر اخیر خبرگزاری مهر درباره تحقیق و تفحص از بانک عامل حوزه مسکن نیز اظهار داشت: این تحقیق و تفحص که برای اخذ اقساط بازگشتی مسکن مهر بوده، انجام خواهد شد ولی بانک عامل حوزه مسکن تا سال ۱۴۰۵ براساس اقساط مسکن مهر تعیین تکلیف کرده است. معمولا اقساطی باقی نمی ماند که بخواهد در مورد آن تکالیف جدیدی وضع شود.

وی افزود:از سال ۹۲ این بانک می بایست بازپرداخت خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر را آغاز می کرد که شورای پول و اعتبار استمهال سه ساله آن را برای افزایش سقف تسهیلات را از ۲۵ به ۳۰ و از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان اختصاص می داد. همچنین با راه اندازی صندوق پس انداز یکم به دلیل اینکه این صندوق ماهیتش به گونه ای است که با کسری منابع مواجه می شود قرار شد استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر صورت گرفته و اقساط بازگشتی به این صندوق اختصاص یابد که در نتیجه تا ۱۴۰۲ را شامل می شود.

وی افزود: از سوی دیگر طبق مصوبه قانون بودجه ۹۶، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن اختصاص داده شده که ۵ هزار میلیارد تومان آن از محل تهاتر بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی درخصوص خط اعتباری مسکن مهر تعیین شده است که این مورد نیز از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ و شامل اقساط بازگشتی مسکن مهر به عنوان افزایش سرمایه بانک عامل حوزه مسکن در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه آنچه به صندوق یکم اختصاص می یابد نیز بعدها در قالب اقساط به بانک مسکن بازمی گردد.

رحیمی انارکی افزود: سپرده های این بانک در ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن امسال به ۵۴۵ هزار میلیارد ریال بود که تا ۱۲ بهمن امسال به ۶۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶.۶ درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: از اواخر پاییز ۹۵ که بحث جنگ نرخ سودها و رقابت بانک ها بر سر میزان سود سپرده افزایش یافت بانک مسکن وارد این رقابت نشد، همچنین در شهریور امسال مجددا چنین رقابتی بین بانک ها شکل گرفت که ما وارد این بازی نشدیم به همین دلیل توانستیم بیش از ۳ درصد قیمت تمام شده پول را در سال گذشته و ۱.۸ درصد در سال جاری کاهش دهیم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول برای سپرده ها کمتر از ۳۰ درصد است که ما کمترین قیمت را در این شاخص میان بانک ها داریم.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن یادآور شد: تسهیلات نقدی این بانک از ابتدای سال جاری تا ۱۲ بهمن ۱۳۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که رقمی در حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است ۳ درصد رشد نشان می دهد. از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد ریال در حوزه تخصصی مسکن پرداخت شده که ۸۸ درصد تسهیلات این بانک را شامل می شود. پیش بینی می شود این شاخص تا پایان سال به ۹۰ درصد برسد.

رحیمی انارکی با بیان اینکه در سال ۹۵ سیاستی که اتخاذ کردیم تقویت بخش عرضه ساختمان بود، گفت: در سال گذشته ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را در حوزه ساخت تامین مالی کردیم اما امسال این سیاست به سمت حوزه تقاضا تغییر یافت. به همین منظور تسهیلات زوجین را توسعه قابل توجهی دادیم ضمن اینکه محصولات ترکیبی شامل پرداخت انواع تسهیلات با یکدیگر مانند تسهیلات بدون سپرده همراه با اوراق را نیز در دستور کار قرار دادیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ تامین مالی ۱۴۰ هزار واحد مسکونی را پوشش دادیم که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به ۱۷۰ هزار واحد برسد. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ که ۷۳ هزار میلیارد ریال بود ۵۵ درصد افزایش یافته است از نظر تعداد نیز سال گذشته به ۱۱۱ هزار واحد تسهیلات پرداخت شد که در سال جاری به ۱۴۶ هزار واحد می رسد و ۳۳ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول کل واحدهایی که طی سال جاری در حوزه مسکن اعم از خرید، ساخت و تعمیر تامین مالی شده اند ۴۱۰ هزار واحد مسکونی است.

این مدیرعامل شبکه بانکی در خصوص عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم اظهار داشت: تعداد سپرده های افتتاح شده در این صندوق تا ۱۲ بهمن بالغ بر ۳۶۳ هزار فقره بود که ۲۹۱ هزار فقره آن موجودی زنده بوده و مانده سپرده ها نیز به ۶۰ هزار میلیارد ریال می رسد.

رحیمی انارکی تاکید کرد: از ابتدای تاسیس صندوق یکم تاکنون ۳۴ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی از محل این صندوق خریداری شده اند که بیش از ۲۱ هزار واحد آن امسال تامین مالی شده است. مجموع مبالغ اختصاص یافته به این واحدها ۲۵ هزار میلیارد ریال است که ۱۰ هزار واحد مسکونی از سوی زوجین خریداری شده اند.

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت مسکن مهر یادآور شد: کل اعتبار مربوط به مسکن مهر ۵۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال است که برای ۵۲۷ هزار میلیارد ریال آن قرارداد امضا کرده ایم و تاکنون ۴۹۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تعهدات این بانک باقی مانده است.

رحیمی انارکی ادامه داد: دو میلیون و ۳۷۰ هزار واحد مسکن مهر مشمول دریافت وام بود که تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد وام خود را دریافت و تقسیط کرده اند که تقسیط ۵۷۰ هزار واحد باقی مانده است.

به گفته وی، علت عدم تقسیط واحدهای باقی مانده مواردی چون عدم تکمیل تاسیسات زیربنایی علیرغم تکمیل ساختمان، عدم وجود متقاضی، رها شدن پروژه هایی که پیشرفت آنها زیر ۳۰ درصد بوده، تصرف برخی واحدها بدون تقسیط و وجود اختلافات قضایی برای برخی واحدها و ارجاع پرونده آنها به محاکم است.