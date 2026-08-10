به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که بسیاری از عاشقان اهل‌بیت (ع) با برپایی موکب‌ها، خدمت به زائران و عزاداران را افتخاری برای خود می‌دانند، موکب منتظران ظهور امام زمان (عج) در خیابان سلمان یزد، شکل دیگری از خدمت را انتخاب کرد؛ خدمتی که مقصد آن نه یک سفره، بلکه خانه‌هایی بود که چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان بودند.

خادمان این موکب تصمیم گرفتند بخشی از هزینه‌ای را که برای پذیرایی در نظر گرفته بودند، به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهند و با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان یزد، زمینه آزادی ۲ زندانی را فراهم کنند؛ اقدامی که در ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)، جلوه‌ای متفاوت از نذر و خدمت به مردم را رقم زد.

این نذر خیرخواهانه، در کنار خدمت‌رسانی و پذیرایی از عزاداران، سهمی نیز برای گره‌گشایی از زندگی خانواده‌هایی داشت که چشم‌انتظار بازگشت عزیزان خود بودند؛ نیتی که حالا با آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد، می‌تواند شادی را به دو خانه بازگرداند و خاطره‌ای ماندگار از این روزهای معنوی بر جای بگذارد.