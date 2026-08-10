تاکید بر جلوگیری از فعالیت حفاران غیر مجاز در کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی روز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کلیبر گفت: علی رغم بلوکه شدن محدوده معدن طلا توسط یکی از سازمان‌ها و اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه، اما تاکنون این سازمان هیچ گونه اقدام عملی و میدانی در منطقه برای این موضوع انجام نداده است و در صورت عدم حضور در منطقه در مهلت دو هفته‌ای ناچار به قطع همکاری خواهیم شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم باید نتیجه نظارت‌ها را در بازار به‌صورت ملموس احساس کنند تصریح کرد: هرگونه گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از ضابطه و تخلف صنفی باید بدون اغماض و در چارچوب قانون مورد برخورد قرار گیرد و هیچ فرد یا مجموعه‌ای نباید خود را فراتر از قانون بداند.

رئیس شورای اداری شهرستان کلیبر با انتقاد از عدم ایفای تعهدات و مسئولیت‌های اجتماعی از سوی معادن افزود: چند سالی است که معدن نفلین سینیت در شهرستان کلیبر هیچ اقدامی در این زمینه «مسولیت اجتماعی» نکرده و این زمینه کاهش اعتماد افکار عمومی را به این شرکت فراهم آورده است.