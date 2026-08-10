شاه غیبی: خرید MRI بیجار قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی ظهر دوشنبه در جریان سفر هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شهرستان بیجار اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت بهداشت و درمان شهرستان، شناسایی مشکلات و پیگیری راهکارهای رفع کمبودهای موجود انجام شده است.

وی گفت: مدیریت شهرستان نگاه جامع و مثبتی نسبت به حوزه بهداشت و درمان دارد و این موضوع ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و ارتقای خدمات سلامت در شهرستان ایجاد می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به وضعیت بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی بیجار گفت: دانشگاه نسبت به کمبودهای موجود در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات آگاهی دارد و تلاش می‌کنیم این مشکلات به تدریج و در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

شاه‌غیبی مهم‌ترین خبر این سفر برای مردم بیجار را قطعی شدن خرید دستگاه MRI عنوان کرد و گفت: تفاهم‌نامه خرید این دستگاه منعقد شده و نخستین قسط پیش‌پرداخت نیز به هیئت امنای ارزی پرداخت شده است.

وی افزود: امیدواریم با فراهم شدن شرایط، طی ماه‌های آینده دستگاه MRI در شهرستان بیجار راه‌اندازی شود تا مردم برای انجام خدمات تشخیصی مرتبط، نیاز کمتری به مراجعه به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه توسعه تجهیزات تشخیصی یکی از نیازهای مهم حوزه درمان بیجار است، عنوان کرد: راه‌اندازی MRI می‌تواند بخشی از نیازهای تشخیصی مردم شهرستان را پاسخ دهد و دسترسی بیماران به خدمات تخصصی را تسهیل کند.

بیمارستان قدیم بیجار به کلینیک تخصصی تبدیل می‌شود

شاه‌غیبی همچنین از برنامه دانشگاه علوم پزشکی برای استفاده مجدد از ظرفیت بیمارستان قدیم بیجار خبر داد و اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که در جریان این سفر مورد بررسی قرار می‌گیرد، تبدیل بیمارستان قدیم به یک کلینیک تخصصی است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ایجاد خدمات پاراکلینیکی در کنار این مجموعه نیز انجام شده و اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای ارائه خدمات تخصصی به مردم شهرستان ایجاد کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح کرد: ایجاد یک مجموعه تخصصی و پاراکلینیکی مناسب در بیمارستان قدیم، علاوه بر افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی، می‌تواند در ماندگاری پزشکان متخصص در شهرستان نیز مؤثر باشد.

شاه‌غیبی گفت: هرچه زیرساخت‌های تخصصی و امکانات تشخیصی در شهرستان تقویت شود، زمینه برای حضور و ماندگاری بیشتر پزشکان و ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم نیز فراهم خواهد شد.

کمبودهای حوزه سلامت در بیجار در حال پیگیری است

وی با اشاره به دیگر مشکلات حوزه سلامت شهرستان بیجار اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی و تجهیزات از جمله مسائلی است که دانشگاه علوم پزشکی در جریان آن قرار دارد و برای رفع آنها برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تأمین تدریجی امکانات مورد نیاز، سطح خدمات بهداشت و درمان در شهرستان ارتقا پیدا کند و مردم بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری در بیجار دریافت کنند.

توضیح رئیس دانشگاه درباره تغییر وضعیت مراکز بهداشت

شاه‌غیبی درباره برخی مباحث مطرح‌شده پیرامون تعطیلی مراکز بهداشتی نیز توضیح داد و گفت: تغییراتی که در نحوه فعالیت و ساماندهی برخی مراکز بهداشتی در حال انجام است، یک برنامه سراسری در کشور است و صرفاً مربوط به شهرستان بیجار یا استان کردستان نیست.

وی بیان کرد: در این طرح، شاخص‌هایی مانند جمعیت و پراکندگی مناطق مورد توجه قرار می‌گیرد و بر اساس این پارامترها، نحوه استقرار و فعالیت مراکز و خانه‌های بهداشت مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: هیچ مرکز بهداشتی به صورت موردی تعطیل نشده است، بلکه این برنامه به تدریج در سطح کشور در حال اجراست و شهرستان بیجار نیز در چارچوب همین سیاست قرار دارد.

شاه‌غیبی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی فرمانداری و دستگاه‌های شهرستان و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی، روند توسعه زیرساخت‌های سلامت در بیجار شتاب بیشتری بگیرد و مردم این شهرستان در آینده نزدیک از خدمات تخصصی و تجهیزات تشخیصی بیشتری برخوردار شوند.