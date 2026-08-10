به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب آبراهه صبح دوشنبه در جمعه خبرنگاران گفت: تجزیه و تحلیل تصادفات نشان می دهد در سال گذشته بیشترین تصادفات فوتی در مرداد و شهریور ماه رخ داده است.

علت ۷۵ در صد تصادفات فوتی در چهار ماهه اول ۱۴۰۵ انجام تخلفات مانند سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و رانندگی در شرایط خستگی خواب آلودگی بوده است، همچنین نبستن کمربند ایمنی نقش مستقیم در افزایش مصدومین و متوفیان داشته است.

باتوجه به تعطیلات آخر ماه صفر و پیش‌بینی افزایش سفرها، لذا در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هم وطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، تیم های پلیس راه استان به صورت مستمر و هدفمنداز امروز تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل، رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و عدم استفاده از کمربند ایمنی خواهد نمود.

وی گفت: خودروهای که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیم های پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان عطیلات مقدور خواهد بود.

پلیس راه استان از شهروندان عزیز تقاضا کرد در راستای حفظ جان خود و سرنشین ها رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جدی بگیرند تا سفر ایمن داشته باشند.