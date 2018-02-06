رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی ۶ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان ضمن بیان اینکه میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی شش درصد و با احتساب آن هفت درصد طی سال جاری است، ابراز داشت: بیشک این میزان رشد ناکافی است لذا با توجه به نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی در تلاشیم تا این میزان را افزایش دهیم.
وی بابیان اینکه اعتبارات عمرانی امسال به نسبت سال گذشته رشد ۷۰ درصدی را نشان میدهد، افزود: در کشور پروژههای ناتمام بسیاری وجود دارد که توجه به آنها میتواند در رونق اقتصادی مؤثر باشد لذا سیاستهای اقتصادی دولت بر مبنای افزایش اعتبارات عمرانی است.
وزیر اقتصاد و دارایی ضمن بیان اینکه باهمت نمایندگان مجلس ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال روستایی طی سال جاری تصویب شد، ابراز داشت: با تعریف پروژههای باقابلیت اجرایی و توجیهپذیر در سطح روستاها و ارائه این تسهیلات میتوانیم به کاهش آمار بیکاری و جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییها به شهرها نقشی مؤثر ایفا کنیم.
کرباسیان بابیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای کشور تعریفشده است، تصریح کرد: از این مبلغ ۱۲ میلیارد دلار جذب شد که برای رشد اقتصادی کشور و سرمایهگذاری خارجی میتواند اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه نوسانات قیمت دلار به اقتصاد کشور و تولیدکننده و واردکننده ضربه میزند، افزود: برای گشایش اقتصادی باید این روند توسط کارشناسان به نحو مطلوب مدیریت شود، لذا از مردم تقاضا داریم از خرید ارز با قیمت بالا اجتناب کنند چرا که قیمت ارز در روزهای آتی با کاهش روبرو خواهد شد.
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