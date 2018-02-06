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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

وزیر خارجه عمان: اعراب بدون مصر هیچند!

وزیر خارجه عمان: اعراب بدون مصر هیچند!

وزیر خارجه عمان تاکید کرد که مصر رهبر اعراب محسوب می شود و اعراب بدون این کشور هیچند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوسف بن علوی» وزیر خارجه عمان با انتشار یک فایل ویدئویی در حساب توئیتری اش گفت: مصر رهبر کشورهای عربی است و اعراب بدون آن هیچ هستند.

وی در ادامه افزود: هماهنگی میان اعراب و مصر باید بر همین اساس بنا شود. عمان معتقد است که مصر تکیه گاه امت عربی است و امروزه به مثابه محلی برای گردآوردی اعراب محسوب می شود.

وزیر خارجه عمان تاکید کرد: روابط میان دوکشور در حال افزایش است و آنها در زمینه حمایت از ثبات و تحقق صلح در خاورمیانه و جهان دیدگاه مشترک دارند. مصر نقش خاصی در مساله فلسطین ایفا می کند.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سفری ۳ روزه به عمان سفر کرده است.

کد مطلب 4220820
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • m ES ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اعراب بدون خدا هیچند. مصر کدامه!

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