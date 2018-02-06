دعوت «می» از العبادی برای سفر به انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اخبار العراق، در بیانیه صادره از سوی دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق آمده است که وی با «جان ویلیکس» سفیر انگلیس در بغداد دیدار کرده و در این دیدار دعوت «ترزا می» همتای انگلیسی اش را برای سفر به لندن دریافت کرده است.

سفیر انگلیس همچنین در این دیدار بر حمایت کشورش از عراق در تمام زمینه ها بعد از پیروزی علیه داعش و بازسازی این کشور تاکید کرد.

ترزا می چند ماه قبل به عراق رفته بود و در دیدار با العبادی در خصوص مسائل دو جانبه و روند مبارزه با تروریسم رایزنی کرده بود.

اخیرا نیز نخست وزیر انگلیس در جریان تماس تلفنی با «نچیروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق از وی برای حضور در یک همایش اقتصادی در انگلیس و دیداری دوجانبه دعوت کرده بود.