«یوپ هاینکس» چطور منجی «خامس» شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، خامس رودریگس بعد از انتقال از تیم فوتبال رئال مادرید به بایرن مونیخ همان روند قبل را داشت و اعتماد به نفسش از بین رفته بود. روندی که با حضور کارلو آنچلوتی هم شاهد آن بودیم و آمدن یوپ هاینکس به عنوان سرمربی بایرن همه چیز را تغییر داد. از آن زمان خامس بازیهای بسیار خوبی ارائه داد و توانست بازیهای مهمی را با درخشش ستاره کلمبیایی تازهوارد ببرد.
در پیشرفت این بازیکن اما موارد زیادی دخیل هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:
یکی از دلایل بهبود وضعیت او آمدن هاینکس بود که توانست این بازیکن را احیا کند. حالا هم او حمایت کامل سرمربی را دارد.
دلیل دیگر شرایط بازی خامس است که در زمین آمادگی بیشتری پیدا کرده است و پشت تنها مهاجم باواریاییها بازی میکند. او در مرکز زمین بسیار خطرناکتر شده است.
همچنین همتیمیهای او هم اهمیت بیشتری به این بازیکن میدهند و توانسته با کمک بازیکنانی که در کنارش کار میکنند بازیهای بهتری ارائه دهد.
دیگر نکته مهم هم این است که ترافیک بایرن مثل رئال مادرید نیست و برای حضور در ترکیب اصلی لازم نیست هر بازی خودش را ثابت کند. در نتیجه استرس کمتر است.
آخرین مطلب مهم هم این است که او از حضور و زندگی در مونیخ بسیار خوشحال است. ستاره کلمیایی اخیرا در مصاحبه ای هم گفته بود که دوست دارد تا زمانی که میتواند در این تیم بماند.
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