به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدوی برزیلی معتقد است نیمار برای به دست آوردن توپ طلا مجبور نیست تیم فوتبال پاریسن ژرمن را ترک کند.
او اخیرا در مصاحبهای درباره هموطنش که با انگیزه رسیدن به توپ طلا از بارسا به تیم فرانسوی رفت گفت: او در پاریس همه لازمههای رسیدن به توپ طلا را دارد. باشگاههایی بودند که خود من هم دوست داشتم در آنها حضور داشته باشم و یکی از آنها پاریسن ژرمن بود. بارها در پاریس بودم و زندگی در آنجا را تجربه کردم، اما هرگز فرصت بازی در پاریسن ژرمن را پیدا نکردم.
رونالدو در ادامه گفت: هرگز پیشنهادی از پی اس جی نداشتم. در دوران بازی کردنم برای تیمهای اروپایی بزرگی بازی کردم، اما سرنوشت مرا به ایتالیا، اسپانیا و هلند برد. همچنین رئال مادرید باید در لیگ قهرمانان مقابل پاریسن ژرمنی بازی کند که نیمار و امباپه را دارد. باید بگویم امباپه فرانسوی مرا یاد خودم میاندازد.
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