به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدوی برزیلی معتقد است نیمار برای به دست آوردن توپ طلا مجبور نیست تیم فوتبال پاری‎سن ژرمن را ترک کند.

او اخیرا در مصاحبه‌‎ای درباره هموطنش که با انگیزه رسیدن به توپ طلا از بارسا به تیم فرانسوی رفت گفت: او در پاریس همه لازمه‌های رسیدن به توپ طلا را دارد. باشگاه‎هایی بودند که خود من هم دوست داشتم در آن‌ها حضور داشته باشم و یکی از آن‌ها پاری‎سن ژرمن بود. بارها در پاریس بودم و زندگی در آنجا را تجربه کردم، اما هرگز فرصت بازی در پاری‏سن ژرمن را پیدا نکردم.

رونالدو در ادامه گفت: هرگز پیشنهادی از پی‏ اس‏ جی نداشتم. در دوران بازی کردنم برای تیم‎های اروپایی بزرگی بازی کردم، اما سرنوشت مرا به ایتالیا، اسپانیا و هلند برد. همچنین رئال مادرید باید در لیگ قهرمانان مقابل پاری‏‌سن ژرمنی بازی کند که نیمار و امباپه را دارد. باید بگویم امباپه فرانسوی مرا یاد خودم می‎اندازد.