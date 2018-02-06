امکان دسترسی به انتشارات حوزه علوم انسانی اسلامی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امام صادق (ع)، با تلاش انتشارات دانشگاه و از طریق همکاری با دیگر موسسات و مراکز هم سو در محل فروشگاه کتاب صادق، دسترسی به انتشارات علمی مورد نیاز اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در عرصه مباحث علوم انسانی اسلامی کشور مهیا شد.

علاقه مندان می توانند جهت مشارکت فعال در این عرصه و حضور در برنامه ها و نشست های نقد و بررسی مسائل روز ایران و جهان اسلام در محورهای فرهنگ و ارتباطات، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت و الهیات، به این مرکز تخصصی مراجعه کنند.

در حال حاضر، کتاب های منتشرشده مؤسسات انتشاراتی، مطابق فهرست زیر جهت بهره برداری در پاتوق کتاب صادق در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است که می توان به، مؤسسه آموزشی امام خمینی رحمه الله علیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه امام رضا علیه السلام، سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، انتشارات صدرا، و مرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه اشاره کرد.