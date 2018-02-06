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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

دروازه‌بان تراکتورسازی: نتایج لیگ را در آسیا جبران می‌کنیم

دروازه‌بان تراکتورسازی: نتایج لیگ را در آسیا جبران می‌کنیم

دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتورسازی می‌گوید این تیم نتایج لیگ برتر را در لیگ قهرمانان آسیا جبران می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جوردی آلمیدا درباره دیدارهای اخیر تیم تراکتورسازی و حضورش در ترکیب این تیم اظهار داشت: با توجه به گذشت زمان از حضورم در تراکتور، روز به روز ارتباط بیشتری می‌توانم با هم‌تیمی‌هایم برقرار کنم. این موضوع باعث می‌شود بتوانم با بچه‌ها هماهنگ‌تر شوم و از نظر کیفی بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کمی از زبان فارسی یاد گرفتم و تلاش می‌کنم بتوانم با برقراری ارتباط با مدافعان تیم بتوانیم بهترین عملکرد ممکن را در ترکیب تیم داشته باشیم.

دروازه‌بان تیم تراکتورسازی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که ایجاد شد ارطغرول ساغلام به‌مرور زمان می‌تواند شرایط تیم را بهتر کند و اطمینان داشته باشید که تراکتورسازی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، نتایج لیگ برتر را جبران می‌کند و در لیگ برتر نیز به مرور زمان شرایط بهتری خواهد داشت.

جوردی آلمیدا مارتینز درباره حضور تماشاگران در دربی تبریز تصریح کرد: همیشه حضور هواداران به تیم روحیه می‌دهد، خیلی خوشحالم که قرار است مقابل هوادارانمان به میدان بروم و این موضوع انرژی زیادی به ما می‌دهد.

دروازه‌بان برزیلی تراکتورسازی گفت: امیدوارم در دیدار مقابل گسترش فولاد بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم تا بتوانیم با نتایج قابل قبول در لیگ برتر و روحیه خوب در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حاضر شویم.

کد مطلب 4220894

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