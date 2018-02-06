به گزارش خبرگزاری مهر، جوردی آلمیدا درباره دیدارهای اخیر تیم تراکتورسازی و حضورش در ترکیب این تیم اظهار داشت: با توجه به گذشت زمان از حضورم در تراکتور، روز به روز ارتباط بیشتری می‌توانم با هم‌تیمی‌هایم برقرار کنم. این موضوع باعث می‌شود بتوانم با بچه‌ها هماهنگ‌تر شوم و از نظر کیفی بتوانیم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر کمی از زبان فارسی یاد گرفتم و تلاش می‌کنم بتوانم با برقراری ارتباط با مدافعان تیم بتوانیم بهترین عملکرد ممکن را در ترکیب تیم داشته باشیم.

دروازه‌بان تیم تراکتورسازی خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که ایجاد شد ارطغرول ساغلام به‌مرور زمان می‌تواند شرایط تیم را بهتر کند و اطمینان داشته باشید که تراکتورسازی در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، نتایج لیگ برتر را جبران می‌کند و در لیگ برتر نیز به مرور زمان شرایط بهتری خواهد داشت.

جوردی آلمیدا مارتینز درباره حضور تماشاگران در دربی تبریز تصریح کرد: همیشه حضور هواداران به تیم روحیه می‌دهد، خیلی خوشحالم که قرار است مقابل هوادارانمان به میدان بروم و این موضوع انرژی زیادی به ما می‌دهد.

دروازه‌بان برزیلی تراکتورسازی گفت: امیدوارم در دیدار مقابل گسترش فولاد بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم تا بتوانیم با نتایج قابل قبول در لیگ برتر و روحیه خوب در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا حاضر شویم.