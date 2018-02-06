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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران:

توطئه آمریکایی ها در منطقه در حال توسعه است

توطئه آمریکایی ها در منطقه در حال توسعه است

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه توطئه آمریکایی ها در منطقه در حال توسعه است، گفت: حضور در راهپیمایی ٢٢ بهمن به دشمنان پیام می دهد که ملت ایران یکپارچه پای نظام ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه همایش تجلیل از پژوهشگران برتر نیروهای مسلح و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمریکایی ها بهانه حضورشان در منطقه جنوب غرب آسیا را وجود تنش می دانند، گفت: اگر منطقه ما منطقه آرامی باشد قاعدتا باید آنها ارتش خود را جمع کنند و بروند و کشورهای منطقه خودشان امنیت منطقه را تامین کنند.

وی افزود: آمریکایی ها وقتی که دیدند در عراق و سوریه داعش و گروه های سازمان یافته تروریستی جایگاه و سرزمین تصرفی را از دست دادند، آنها را به طرق مختلف به افغانستان منتقل می کنند و ما شاهد انفجار، ترور و جنایات جدیدی در افغانستان هستیم.

سرلشکر باقری ادامه داد: اعتقاد داریم این توطئه آمریکایی ها در حال توسعه است و ملت عزیز و همسایه ما یعنی افغانستان، دست در دست هم با آن مقابله خواهند کرد و انشالله شاهد آن باشیم که هیچ یک از گروه های تروریستی و دست نشانده آمریکا در منطقه حضور نداشته باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم حضور حداکثری اقشار جامعه در راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن، تصریح کرد: ٢٢ بهمن میثاق ملی همه ملت ایران از تمامی گروه ها و سلایق درون نظام است. هرکسی که جمهوری اسلامی را پذیرفته و آن را به جان خریده و به قانون اساسی رای داده است و پای نظام ایستاده با حضور در راهپیمایی ٢٢ بهمن به دشمنان پیام می دهد که ملت ایران یکپارچه پای نظامش ایستاده و یک ملت متحد و یکپارچه در پیشبرد اهداف انقلاب و مقابله با تهدیدات دشمن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده نیروهای مسلح نیز با حضور در راهپیمایی ٢٢بهمن یک مشت یکپارچه را به جهان نشان خواهد داد.

کد مطلب 4220923

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