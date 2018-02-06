توطئه آمریکایی ها در منطقه در حال توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه همایش تجلیل از پژوهشگران برتر نیروهای مسلح و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آمریکایی ها بهانه حضورشان در منطقه جنوب غرب آسیا را وجود تنش می دانند، گفت: اگر منطقه ما منطقه آرامی باشد قاعدتا باید آنها ارتش خود را جمع کنند و بروند و کشورهای منطقه خودشان امنیت منطقه را تامین کنند.

وی افزود: آمریکایی ها وقتی که دیدند در عراق و سوریه داعش و گروه های سازمان یافته تروریستی جایگاه و سرزمین تصرفی را از دست دادند، آنها را به طرق مختلف به افغانستان منتقل می کنند و ما شاهد انفجار، ترور و جنایات جدیدی در افغانستان هستیم.

سرلشکر باقری ادامه داد: اعتقاد داریم این توطئه آمریکایی ها در حال توسعه است و ملت عزیز و همسایه ما یعنی افغانستان، دست در دست هم با آن مقابله خواهند کرد و انشالله شاهد آن باشیم که هیچ یک از گروه های تروریستی و دست نشانده آمریکا در منطقه حضور نداشته باشند.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم حضور حداکثری اقشار جامعه در راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن، تصریح کرد: ٢٢ بهمن میثاق ملی همه ملت ایران از تمامی گروه ها و سلایق درون نظام است. هرکسی که جمهوری اسلامی را پذیرفته و آن را به جان خریده و به قانون اساسی رای داده است و پای نظام ایستاده با حضور در راهپیمایی ٢٢ بهمن به دشمنان پیام می دهد که ملت ایران یکپارچه پای نظامش ایستاده و یک ملت متحد و یکپارچه در پیشبرد اهداف انقلاب و مقابله با تهدیدات دشمن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خانواده نیروهای مسلح نیز با حضور در راهپیمایی ٢٢بهمن یک مشت یکپارچه را به جهان نشان خواهد داد.