ایجاد زیر ساخت شهر الکترونیک برای نسل آینده یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای شهر بندرعباس، آبتین امیری گفت: باید شهر بندرعباس را برای نسل آینده آماده کنیم. در آینده بسیاری از ضرورت های عینی مردم تغییر خواهد کرد و بسیاری از معاملات و ارتباطات دیگر فیزیکی نخواهد بود، لذا ما اکنون تلاش می کنیم در بودجه بندی شهرداری این موضوع را مد نظر قرار دهیم.

عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر بندرعباس گفت: بسیاری از مشکلات شهری به عدم هماهنگی میان دستگاه های اجرایی بر می گردد.

یکی از سخت ترین موانع مدیریتی در کشور ما هماهنگی بین دستگاه هاست. تا زمان که شاهد سیاستگذاری مستقل میان دستگاهها باشیم و تا زمانی که مدیریت یکپارچه شهری میان ما شکل نگیرد، همچنان شاهد موازی کاری دستگاه ها و اتلاف سرمایه و منابع شهری خواهیم بود.

آبتین امیری افزود: حل مشکلات شهری در شهر بندرعباس نیازمند حمایت و هماهنگی همه دستگاه ها است و در رأس آن حمایت شخص استاندار هرمزگان در استان مهم است.

بسیاری از پروژه های شهری در شهر بندرعباس جزء ضروریات شهری است، ولی اجراء آن با اعتبار شهرداری ممکن نیست و برای تحقق آن حمایت دستگاه های بالادستی و استانداری ضروری می نماید.

عضو شورای شهر بندرعباس گفت: ظرفیت های زیادی در شهر بندرعباس وجود دارد که می تواند این شهر را متحول کند و زیست بهتر شهری را برای شهروندان بهمراه خواهد داشت که استفاده از این عرصت ها نیازمند گذشت، واقع بینی و همکاری ارگان های دولتی مختلف است و استفاده از این ظرفیت ها، پیگیری و ورود شخص نماینده عالی دولت را می طلبد.